МИД Германии выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов

Германия как страна-участница Конвенции по кассетным боеприпасам выступает против их передачи Украине, заявила Бербок. Накануне NYT сообщила, что США собираются объявить о поставках Киеву кассетных боеприпасов

Анналена Бербок (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Германия выступает против передачи кассетных боеприпасов Украине. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Reuters.

Накануне The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя американской администрации сообщила, что США собираются объявить о поставках Киеву кассетных боеприпасов для контрнаступления.

«Я следила за сообщениями СМИ. Мы, как государство-участник [Конвенции по кассетным боеприпасам], продолжаем соблюдать соглашение, заключенное в Осло», — подчеркнула она.

В Конвенции по кассетным боеприпасам участвуют 111 стран. Подписание документа началось 3 декабря 2008 в Осло, конвенция вступила в действие 1 августа 2010 года.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции. Участники, ратифицировавшие конвенцию, обязались «никогда и ни при каких обстоятельствах»: не применять кассетные боеприпасы;

не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, кассетные боеприпасы;

не помогать, не поощрять и не побуждать кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно настоящей Конвенции.

Украина неоднократно просила поставить ей кассетные боеприпасы. Foreign Policy сообщал, что Турция в ноябре передала Украине кассетные артиллерийские боеприпасы. Посол Украины в Турции Василий Боднар опроверг эту информацию.

Москва выступает против поставок Западом оружия Киеву. Как говорил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия начинала спецоперацию против «киевского режима», однако конфликт перерос в «фактически войну между Москвой и коллективным Западом». Тем не менее это не помешает России добиться своих целей, заверил он.