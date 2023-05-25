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Политика ,  
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Развожаев сообщил об отражении атаки дронов на Севастополь

Губернатор Развожаев: военные ночью отразили атаку дронов на Севастополь

В Севастополе военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — они были сбиты либо заглушены, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — РБК)», — написал он. Разрушений и пострадавших нет, уточнил Развожаев.

Кача — это поселок на берегу Черного моря к северу от Севастополя, за аэропортом.

Атаки беспилотников на Севастополь участились с прошлого лета. В последний раз Развожаев сообщил 7 мая. По его словам, в районе Севастополя тогда были обнаружены три беспилотника: один потерял управление и упал, два были сбиты. Губернатор указывал, что всего на город и Крым тогда направили более десяти дронов.

Развожаев сообщил об отражении атаки дронов на Севастополь
Развожаев сообщил об отражении атаки дронов на Севастополь

Материал дополняется

Теги
Севастополь беспилотники Михаил Развожаев

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