В ДНР сообщили о попадании двух ракет Storm Shadow по Юрьевке
Две ракеты Storm Shadow были выпущены в сторону населенного пункта Юрьевка. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).
Обстрел Юрьевки произошел в 19:10. Населенный пункт находится в Мангушевском районе ДНР. О попадании ракеты и последствиях удара не сообщается.
Англо-французские Storm Shadow имеют дальность полета более 250 км. Их запускают с самолетов. Storm Shadow стали первыми ракетами дальнобойного типа, переданными ВСУ. Киеву их поставляет Великобритания.
26 мая сообщалось, что ракетами Storm Shadow был обстрелен завод «Азовсталь» в Мариуполе. А 13 мая в СЦКК говорили, что две такие крылатые ракеты применялись украинскими военными при ударе по Луганску.