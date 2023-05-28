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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР сообщили о попадании двух ракет Storm Shadow по Юрьевке

СЦКК ДНР: две ракеты Storm Shadow были выпущены по Юрьевке

Две ракеты Storm Shadow были выпущены в сторону населенного пункта Юрьевка. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).

Обстрел Юрьевки произошел в 19:10. Населенный пункт находится в Мангушевском районе ДНР. О попадании ракеты и последствиях удара не сообщается.

Англо-французские Storm Shadow имеют дальность полета более 250 км. Их запускают с самолетов. Storm Shadow стали первыми ракетами дальнобойного типа, переданными ВСУ. Киеву их поставляет Великобритания.

26 мая сообщалось, что ракетами Storm Shadow был обстрелен завод «Азовсталь» в Мариуполе. А 13 мая в СЦКК говорили, что две такие крылатые ракеты применялись украинскими военными при ударе по Луганску.

В ДНР сообщили о попадании двух ракет Storm Shadow по Юрьевке
В ДНР сообщили о попадании двух ракет Storm Shadow по Юрьевке

Теги
ДНР Украина Военная операция на Украине Storm Shadow ракетный обстрел

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