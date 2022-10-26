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Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина

Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина о диалоге
По словам Умару Сисоку Эмбало, Путин предложил возобновить российско-украинский диалог. Зеленский в ответ сказал, что для этого нужно перестать «взрывать инфраструктуру»
Умару Сисоку Эмбало и Владимир Зеленский
Умару Сисоку Эмбало и Владимир Зеленский (Фото: Офіс Президента України)

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что во время его визита в Москву президент России Владимир Путин просил передать украинскому лидеру послание. Видеозапись опубликована в телеграм-канале Зеленского.

«Вчера я был в России с президентом Путиным. Он просил передать вам послание, поговорить с вами», — рассказал Эмбало. По его словам, послание заключается в том, что российско-украинские переговоры необходимы. Президент Гвинеи-Бисау подчеркнул, что диалог в особенности нужен для продолжения поставок продовольствия в Африку.

Зеленский в ответ сказал, что для переговоров надо, чтобы «инфраструктуру не взрывали». С 10 октября российские войска наносили удары по украинским объектам, в том числе энергетическим. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила Киев.

Путин встретился с Эмбало 25 октября. Они обсудили двусторонние отношения, связи России с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), где сейчас председательствует лидер Гвинеи-Бисау, и другие вопросы.

Переговоры между Киевом и Москвой заморожены с весны, а после присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Зеленский заявил, что не будет разговаривать с Россией, пока ее президентом является Путин. При этом российская сторона, напротив, настаивает на диалоге. Глава МИДа Сергей Лавров предположил, что президент Украины «забудет» о решении отказаться от переговоров или ему поступит противоположный «приказ» из Лондона или Вашингтона.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Владимир Путин Владимир Зеленский Украина

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

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