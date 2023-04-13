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Евросовет одобрил план снабжения Украины снарядами на €1 млрд

Евросовет одобрил план снабжения Украины снарядами на €1 млрд до 31 мая
ЕС возместит поставки боеприпасов на Украину до 31 мая, Боррель говорил, что необходимо обеспечить непрерывный поток снарядов для ВСУ, иначе «исход войны окажется под угрозой».
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Евросовет принял программу поддержки Украины на €1 млрд в связи с дефицитом снарядов у ВСУ, государствам — членам будет возмещена стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года. Об этом сообщила на сайте пресс-служба Совета ЕС.

«Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС <...> Нет лучшей демонстрации единой решимости и решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону», — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В конце марта Боррель объявил об «историческом решении» по поставкам одного миллиона артиллерийских снарядов Украине в течение следующих 12 месяцев. Он в феврале сказал, что самый ключевой вопрос — обеспечение непрерывного потока снарядов для украинской армии, и если Европа потерпит неудачу в этом, то «исход войны окажется под угрозой». «Российская артиллерия производит около 50 тыс. выстрелов в день. Украине нужно быть на том же уровне возможностей», — считает Боррель

Общий вклад ЕС для Украины в рамках Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) достиг к середине апреля 2023 года €4,6 млрд.

Фонд мира создали в 2021 году для обеспечения мира, безопасности, и предотвращения конфликтов в других странах. Общий бюджет EPF до 2027 года почти равен €8 млрд, из них €2,5 млрд отводится на помощь Украине. До начала военной операции России эти средства не использовали для оплаты поставок летальных вооружений.

В НАТО отмечали, что ВСУ ежедневно используют 4–7 тыс. снарядов, это больше, чем производится, а потому необходимо заключать новые контракты, которые исправят ситуацию. «Это война на истощение; речь идет о промышленном потенциале для поддержания поддержки [поставок]», — резюмировал генсек альянса Йенс Столтенберг.

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Россия считает поставки западного оружия и снарядов на Украину «накачкой», настаивая, что они не помешают Москве достичь поставленных целей.

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