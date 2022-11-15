Взрывы и отключения энергоснабжения в городах Украины. Главное

Власти Украины сообщили о самых масштабных российских ракетных ударах с начала военной операции. Во всех регионах страны начались экстренные отключения электроснабжения. Что известно о новых ударах по инфраструктуре Украины

Во вторник 15 ноября около 15.00 по местному времени на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О взрывах сообщили власти Киева и области, Харькова, Львова, Житомира, Виннице, Ровно и других городов. Сразу же вслед за этим почти во всех регионах начались отключения энергоснабжения и перебои в работе общественного транспорта и национальной железной дороги. Электричество пропало в нескольких районах Молдавии и непризнанного Приднестровья. Вице-премьер Андрей Спыну в телеграм-канале пояснил, что проблемы возникли из-за того, что после ударов по Украине автоматически отключилась одна из линий передач, по которой электроэнергия поступала в Молдавию. Отключения, в частности, затронули столицу Молдавии — Кишинев. Там наблюдались перебои в работе контактной сети троллейбусов.

Ситуация по данным на вечер 15 ноября

По данным систем мониторинга воздушной тревоги на 19.00, в зоне воздушной тревоги на Украине оставалась только Харьковская область.

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов заявил во вторник вечером, что в регионе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, и во всей области пропало энергоснабжение. «У нас было два прилета по Харькову, четыре прилета по Чугуевскому району. <...> Сейчас света нет ни в Харькове, ни в одном населенном пункте области», — заявил он. Ранее Синегубов сообщил об ударах по Харькову. Издание «Страна» писало, что в Харькове и Житомире пропал свет. Движение поездов в Харьковском метрополитене было приостановлено.

Около 18.30 по местному времени мэр Киева Виталий Кличко сообщил о восстановлении движения в киевском метро.

К вечеру офис президента Украины назвал уточненные данные по ударам. Как заявил замруководителя офиса Кирилл Тимошенко, по Украине выпустили более 90 ракет, украинские ПВО сбили 70 из них, при попаданиях были повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Жители украинской столицы публикуют в соцсетях видео с улиц вечернего Киева и сообщают о значительных автомобильных пробках в столице.

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Национальный оператор железных дорог «Укрзалiзныця» (Украинские железные дороги) объявил, что готовит к вводу в строй тепловозы из-за перебоев с электричеством. «Пассажиры, прибывающие на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах», — сообщила также компания.

Часть поездов на Украине из-за отсутствия напряжения задерживаются на неопределенное время, сообщили Украинские железные дороги. Большинство из них — на направлениях в сторону Киева и из украинской столицы.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. Он назвал ситуацию с энергоснабжением Киева очень тяжелой.

Глава Сумской администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в области начались аварийные отключения электричества.

Аварийные отключения электричества начались в Полтаве после ударов по энергетической инфраструктуре, сообщил мэр города Александр Мамай.

Об отключениях после ударов по энергетической инфраструктуре сообщили власти Черкасской области.

Взрывы звучали в Виннице и Ковеле. Местные власти в Николаевской, Черкасской и Сумской областях сообщали о работе ПВО. Также о работе ПВО сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Мэр Львова Андрей Садовый также сообщил о взрывах в городе. Львов частично обесточен, в городе приостановили подачу тепла и горячей воды. Во Львовской области нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры, уточнил глава областной администрации Максим Козицкий. По его словам, во Львове начались перебои со светом и работой мобильных операторов, к вечеру вторника 80% Львова осталось без света.

В Житомире полностью пропало электричество после двух попаданий по энергоинфраструктуре, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

Два взрыва прогремели в Хмельницком, город частично обесточен, сообщают местные власти.

В некоторых районах Одессы пропал свет, сообщило местное издание «Думская».

Практически сразу после ударов начали появляться сообщения об отключениях электроэнергии. По словам Кличко, экстренные отключения введены по распоряжению «Укрэнерго», и в Киеве без света осталась половина жителей. В телеграм-канале украинской энергокомпании «ДТЭК» сообщалось, что в городе идут экстренные отключения света, а введенные после прошлых атак графики аварийных отключений не действуют. Специалисты пытаются стабилизировать ситуацию.

Удары были нанесены по Киевской области, в регионе вводятся экстренные отключения света, заявил глава областной администрации Алексей Кулеба.

Владимир Зеленский опубликовал в телеграм-канале видеообращение к жителям страны, в котором заявил, что на украинский территории зафиксировали 85 ракетных ударов, большинство из них пришлось по энергетической инфраструктуре. «Еще впереди может быть около 20 ударов... Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах», — рассказал он.

Около 16.00 по местному времени Кличко сообщил о третьем взрыве в Печерском районе.

Издание «Страна» сообщало также о звуках взрывов в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях. УНИАН написало о срабатывании ПВО в Полтавской, Винницкой и Николаевской областях.

Спустя примерно час после объявления тревоги очевидцы и украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и опубликовали видео с клубами дыма. Через некоторое время мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале написал, что в городе сработала ПВО и были «попадания» в два жилых дома в Печерском районе.

В середине дня 14 ноября воздушную тревогу объявили на юге и востоке Украины: в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Позже режим воздушной тревоги был объявлен по всей территории страны.

Удары по объектам инфраструктуры в октябре и ноябре

Сигналы воздушной тревоги звучат на Украине регулярно с 10 октября, после того как Россия нанесла массированный удар по украинской территории. За два дня до этого удара на Крымском мосту взорвался грузовик, президент России Владимир Путин обвинил в организации взрыва украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, комментируя обвинения, что в Киеве не заказывали теракт на Крымском мосту.

После этого Минобороны не раз сообщало об ударах по системам военного управления и энергетики Украины. Были повреждены энергетические объекты, во многих регионах страны продолжаются проблемы с электроснабжением. К началу ноября было повреждено 40% энергетической инфраструктуры — в первую очередь теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции.

Украинские власти после ударов заявляли о перебоях с подачей электроэнергии, во многих регионах страны ограничили потребление электроэнергии. В Киеве 7 ноября ввели аварийные отключения электричества. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» допускала, что к похожим ограничениям придется прибегнуть и в других регионах. В украинском Минэнерго не исключили, что в этих условиях ближайшая зима станет «чрезвычайно сложной, самой сложной за всю историю нашей независимости».