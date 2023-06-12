Минобороны заявило о ночном ударе с моря по резервам ВСУ

Минобороны сообщило о нанесении удара высокоточным оружием по резервам ВСУ минувшей ночью. Украинские СМИ сообщали о ночных прилетах в районах Харькова и Днепра

152-мм пушка 2А36 «Гиацинт-Б» на позициях артиллерийских войск под городом Авдеевка (Фото: Alessandro Guerra / EPA / ТАСС)

Минувшей ночью был нанесен удар высокоточным оружием морского базирования по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны России. «Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении.

Этой ночью воздушную тревогу объявляли в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и в районе Днепра. Последний раз министерство сообщало об ударе высокоточным оружием морского базирования по позициям ВСУ 9 июня.

Кроме этого, за прошедшие сутки украинские военные предприняли несколько попыток атаковать российские позиции на южно-донецком направлении — в районах Авдеевки и Марьинки, — все они были отражены, добавили в ведомстве.

Также Минобороны сообщило о боях на следующих направлениях:

«Южной» группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки (ДНР), погибло до 140 украинских военных;

артиллерией «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Масютовка, Кисловка (Харьковской области) и Стельмаховка (ЛНР), потери противника составили до 35 военнослужащих;

Группировка войск «Центр» нанесла удары по позициям противника на красно-лиманском направлении, потери противника составили до 55 человек;

На запорожском направлении ВС РФ поразили подразделения 65-й мехбригады ВСУ.

Помимо этого, в министерстве заявили об уничтожении радиолокационной станции ЗРК С-300, а также нескольких гаубиц Д-30 и Д-20.

Украина неоднократно заявляла о подготовке контрнаступления последние полгода. 9 июня российский президент Владимир Путин заявил, что оно уже началось, однако украинская армия не достигла результатов ни на одном из участков фронта и несет тяжелые потери. За несколько дней до этого о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении заявили в российском Минобороны.

Накануне министерство сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступать на трех направлениях — донецком, южнодонецком и запорожском. В то же время телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском командовании сообщал, что речи о полномасштабном наступлении пока не идет — ведется «разведка боем».