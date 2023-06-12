Минобороны заявило о ночном ударе с моря по резервам ВСУ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Путин выразил соболезнования из-за смерти «настоящего друга» Берлускони Политика, 14:13
«Милан» отреагировал на смерть Берлускони Спорт, 14:11
Под Челябинском шесть человек погибли в результате ДТП Общество, 14:05
«Ничего не видел, бессвязно говорил». Что привело к отравлениям сидром Общество, 14:03
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 13:59
Минобороны заявило о ночном ударе с моря по резервам ВСУ Политика, 13:47
Путин поздравил граждан с Днем России Политика, 13:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Новой Москве помощник по дому убил депутата из Югры Общество, 13:26
Форвард «Краснодара» заявил, что судья «убил игру» в финале Кубка России Спорт, 13:22
La Repubblica назвала причину смерти Сильвио Берлускони Политика, 13:16
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 13:10
Замглавы МИД Украины попросил Германию утроить поставки танков Leopard 2 Политика, 13:08
В Киргизии арестовали российскую активистку Алену Крылову Политика, 12:49
Фанаты заблокировали Месси и сборную Аргентины в отеле в Пекине Спорт, 12:48
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило о ночном ударе с моря по резервам ВСУ

Минобороны: ночью нанесен удар высокоточным оружием по резервам ВСУ, все цели достигнуты
Минобороны сообщило о нанесении удара высокоточным оружием по резервам ВСУ минувшей ночью. Украинские СМИ сообщали о ночных прилетах в районах Харькова и Днепра
152-мм пушка 2А36 &laquo;Гиацинт-Б&raquo; на позициях артиллерийских войск&nbsp;под городом Авдеевка
152-мм пушка 2А36 «Гиацинт-Б» на позициях артиллерийских войск под городом Авдеевка (Фото: Alessandro Guerra / EPA / ТАСС)

Минувшей ночью был нанесен удар высокоточным оружием морского базирования по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны России. «Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении.

Этой ночью воздушную тревогу объявляли в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и в районе Днепра. Последний раз министерство сообщало об ударе высокоточным оружием морского базирования по позициям ВСУ 9 июня.

Кроме этого, за прошедшие сутки украинские военные предприняли несколько попыток атаковать российские позиции на южно-донецком направлении — в районах Авдеевки и Марьинки, — все они были отражены, добавили в ведомстве.

Также Минобороны сообщило о боях на следующих направлениях:

  • «Южной» группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки (ДНР), погибло до 140 украинских военных;
  • артиллерией «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Масютовка, Кисловка (Харьковской области) и Стельмаховка (ЛНР), потери противника составили до 35 военнослужащих;
  • Группировка войск «Центр» нанесла удары по позициям противника на красно-лиманском направлении, потери противника составили до 55 человек;
  • На запорожском направлении ВС РФ поразили подразделения 65-й мехбригады ВСУ.

Помимо этого, в министерстве заявили об уничтожении радиолокационной станции ЗРК С-300, а также нескольких гаубиц Д-30 и Д-20.

Читайте на РБК Pro
Побьет ли нефть новый исторический рекорд и как это повлияет на акции
Как зарабатывать на кешбэк-программах банков — опыт Flowwow
Как «жабья» монета устроила переполох на крипторынке — Fortune
Как гонка вооружений скажется на мировой экономике — The Economist

Украина неоднократно заявляла о подготовке контрнаступления последние полгода. 9 июня российский президент Владимир Путин заявил, что оно уже началось, однако украинская армия не достигла результатов ни на одном из участков фронта и несет тяжелые потери. За несколько дней до этого о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении заявили в российском Минобороны.

Накануне министерство сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступать на трех направлениях — донецком, южнодонецком и запорожском. В то же время телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском командовании сообщал, что речи о полномасштабном наступлении пока не идет — ведется «разведка боем».

Минобороны заявило о ночном ударе с моря по резервам ВСУ
Минобороны заявило о ночном ударе с моря по резервам ВСУ

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны резервы ВСУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило о ракетно-бомбовом ударе Су-34 по ВСУ под Купянском
Политика
Минобороны сообщило об ударе авиацией по позициям ВСУ в ДНР
Политика
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на одном из направлений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter