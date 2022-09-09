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Глава харьковской ВГА объявил об эвакуации жителей из Изюма и Купянска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Власти подконтрольной российским войскам части Харьковской области эвакуируют население городов Изюм, Купянск и Великий Бурлук, которые обстреливает артиллерия, сообщил в эфире канала «Соловьев Live» глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

«Прежде всего [эвакуируют] город Купянск, город Изюм. Сейчас пришли сообщения о том, что у нас и Великий Бурлук находится под артобстрелом, поэтому людям, естественно, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты, в тыл и в сторону России, конечно», — сказал он.

Глава ВГА сообщил, что Балаклея «по сути, не контролируется»
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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

По словам Ганчева, ВГА готова обратиться за помощью к властям Белгородской области, если администрации потребуется помощь с размещением переселенцев.

Глава ВГА заявил, что «несколько населенных пунктов перешли под контроль» украинских сил, о военной и гуманитарной обстановке там пока ничего не известно. Поэтому жителям соседних городов, деревень и поселков предлагают эвакуироваться, сказал он. Какие конкретно населенные пункты перешли под контроль украинских войск, Ганчев не уточнил. О том, что украинские военные смогли занять «несколько периферийных деревень», но «ни о каком прорыве и близко нет речи», ранее говорил постпред России при ООН Василий Небензя.

Россия, по официальным данным на 8 сентября, контролировала восточную часть Харьковской области с городами Изюм и Купянск. На занятых территориях создали военно-гражданские администрации.

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Ранее глава ВГА Купянского района Харьковской области Максим Губин заявил, что в связи с обстрелами со стороны Украины местных жителей начали эвакуировать в Россию и Луганскую народную республику (ЛНР). Обстановка там сложная, но военные удерживают Купянск, говорил он.

7 сентября пророссийские власти Харьковской области опровергли данные о занятии украинскими войсками западной части города Балаклея, который также находится на территории региона. В ВГА информацию украинской стороны назвали «ложью и провокацией». В сводке Минобороны в тот день о ситуации в Балаклее не говорилось.

На следующий день Ганчев сообщил, что украинские военные попытались взять Балаклею в кольцо, но были отброшены. Город, по его словам, остался под контролем российских военных. Такие же данные приводил председатель совета министров области Андрей Алексеенко. Минобороны России 8 сентября упомянуло Балаклею в сводке и заявило о нанесенном ударе в районе города, в результате которого был уничтожен украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Тогда же власти Харьковской области объявили о вводе резервных соединений вооруженных сил в регион. По информации ВГА, по всей линии соприкосновения идут бои.

Теги
Харьковская область Виталий Ганчев эвакуация населения
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