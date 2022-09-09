Глава харьковской ВГА объявил об эвакуации жителей из Изюма и Купянска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Власти подконтрольной российским войскам части Харьковской области эвакуируют население городов Изюм, Купянск и Великий Бурлук, которые обстреливает артиллерия, сообщил в эфире канала «Соловьев Live» глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

«Прежде всего [эвакуируют] город Купянск, город Изюм. Сейчас пришли сообщения о том, что у нас и Великий Бурлук находится под артобстрелом, поэтому людям, естественно, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты, в тыл и в сторону России, конечно», — сказал он.

По словам Ганчева, ВГА готова обратиться за помощью к властям Белгородской области, если администрации потребуется помощь с размещением переселенцев.

Глава ВГА заявил, что «несколько населенных пунктов перешли под контроль» украинских сил, о военной и гуманитарной обстановке там пока ничего не известно. Поэтому жителям соседних городов, деревень и поселков предлагают эвакуироваться, сказал он. Какие конкретно населенные пункты перешли под контроль украинских войск, Ганчев не уточнил. О том, что украинские военные смогли занять «несколько периферийных деревень», но «ни о каком прорыве и близко нет речи», ранее говорил постпред России при ООН Василий Небензя.

Россия, по официальным данным на 8 сентября, контролировала восточную часть Харьковской области с городами Изюм и Купянск. На занятых территориях создали военно-гражданские администрации.

Читайте на РБК Pro Pro Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Инструкции Pro Как отыскать поставщика в Китае и не оказаться обманутым Как отыскать поставщика в Китае и не оказаться обманутым Инструкции Pro Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе Статьи Pro Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции Статьи Pro Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Исследования Pro Восемь советов для тех, кто хочет научиться бегать регулярно Восемь советов для тех, кто хочет научиться бегать регулярно Инструкции Pro Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже Статьи Pro «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис Статьи

Ранее глава ВГА Купянского района Харьковской области Максим Губин заявил, что в связи с обстрелами со стороны Украины местных жителей начали эвакуировать в Россию и Луганскую народную республику (ЛНР). Обстановка там сложная, но военные удерживают Купянск, говорил он.

7 сентября пророссийские власти Харьковской области опровергли данные о занятии украинскими войсками западной части города Балаклея, который также находится на территории региона. В ВГА информацию украинской стороны назвали «ложью и провокацией». В сводке Минобороны в тот день о ситуации в Балаклее не говорилось.

На следующий день Ганчев сообщил, что украинские военные попытались взять Балаклею в кольцо, но были отброшены. Город, по его словам, остался под контролем российских военных. Такие же данные приводил председатель совета министров области Андрей Алексеенко. Минобороны России 8 сентября упомянуло Балаклею в сводке и заявило о нанесенном ударе в районе города, в результате которого был уничтожен украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Тогда же власти Харьковской области объявили о вводе резервных соединений вооруженных сил в регион. По информации ВГА, по всей линии соприкосновения идут бои.