Глава харьковской ВГА объявил об эвакуации жителей из Изюма и Купянска
Власти подконтрольной российским войскам части Харьковской области эвакуируют население городов Изюм, Купянск и Великий Бурлук, которые обстреливает артиллерия, сообщил в эфире канала «Соловьев Live» глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.
«Прежде всего [эвакуируют] город Купянск, город Изюм. Сейчас пришли сообщения о том, что у нас и Великий Бурлук находится под артобстрелом, поэтому людям, естественно, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты, в тыл и в сторону России, конечно», — сказал он.
По словам Ганчева, ВГА готова обратиться за помощью к властям Белгородской области, если администрации потребуется помощь с размещением переселенцев.
Глава ВГА заявил, что «несколько населенных пунктов перешли под контроль» украинских сил, о военной и гуманитарной обстановке там пока ничего не известно. Поэтому жителям соседних городов, деревень и поселков предлагают эвакуироваться, сказал он. Какие конкретно населенные пункты перешли под контроль украинских войск, Ганчев не уточнил. О том, что украинские военные смогли занять «несколько периферийных деревень», но «ни о каком прорыве и близко нет речи», ранее говорил постпред России при ООН Василий Небензя.
Россия, по официальным данным на 8 сентября, контролировала восточную часть Харьковской области с городами Изюм и Купянск. На занятых территориях создали военно-гражданские администрации.
Ранее глава ВГА Купянского района Харьковской области Максим Губин заявил, что в связи с обстрелами со стороны Украины местных жителей начали эвакуировать в Россию и Луганскую народную республику (ЛНР). Обстановка там сложная, но военные удерживают Купянск, говорил он.
7 сентября пророссийские власти Харьковской области опровергли данные о занятии украинскими войсками западной части города Балаклея, который также находится на территории региона. В ВГА информацию украинской стороны назвали «ложью и провокацией». В сводке Минобороны в тот день о ситуации в Балаклее не говорилось.
На следующий день Ганчев сообщил, что украинские военные попытались взять Балаклею в кольцо, но были отброшены. Город, по его словам, остался под контролем российских военных. Такие же данные приводил председатель совета министров области Андрей Алексеенко. Минобороны России 8 сентября упомянуло Балаклею в сводке и заявило о нанесенном ударе в районе города, в результате которого был уничтожен украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Тогда же власти Харьковской области объявили о вводе резервных соединений вооруженных сил в регион. По информации ВГА, по всей линии соприкосновения идут бои.