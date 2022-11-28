ФСБ отчиталась о предотвращении серии терактов в Запорожской области

Задержанные должны были осуществить взрывы в людных местах Запорожской области, считают в ФСБ. У них обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства, два пистолета с боеприпасами и гранату с запалом

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В Мелитополе задержаны трое диверсантов, готовивших взрывы в местах массового скопления людей, сообщили в Федеральной службе безопасности. В ведомстве утверждают, что задержанные действовали по заданию украинских спецслужб.

«Федеральной службой безопасности предотвращена подготовка серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области. В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города», — говорится в пресс-релизе Центра общественных связей ФСБ.

Двое из задержанных ранее были судимы за тяжкие преступления, совершенные на Украине. «Они дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области», — сообщили в ФСБ.

В автомобиле нашли компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы, а в квартирах обнаружили два пистолета с боеприпасами и гранату с запалом, уточнили в ФСБ.

Следственные действия с задержанными проводятся в Москве, уголовные дела возбуждены по статьям о подготовке терактов и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

ФСБ 24 ноября сообщала о предотвращении теракта на газопроводе в Волгоградской области, «по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу». Были задержаны граждане России, которые причастны к подготовке теракта.

«Изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тыс. руб. и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области», — уточнили тогда в службе.

Лефортовский суд Москвы 24 ноября сообщил об аресте троих граждан Украины по подозрению в подготовке теракта и незаконном хранении оружия. В пресс-службе суда уточнили, что арестованные подозреваются по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта организованной группой лиц), ч. 4 ст. 222 (незаконное хранение оружия, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ, совершенное организованной группой).