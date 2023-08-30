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Власти Киева сообщили о самом мощном ударе по городу с весны

Власти Киева назвали ночной обстрел самым мощным с весны
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате ночных ударов по Украине погибли два человека, несколько получили ранения. Власти Киева назвали обстрел самым мощным с весны. Этой ночью произошла и крупнейшая атака дронов на российские регионы
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В ночь на 30 августа Киев подвергся самому мощному удару с весны, сообщила военная администрация города.

На территории всей страны ночью включили сирены воздушной тревоги.

В Киеве обломки ракеты упали на территорию предприятия и нежилую застройку в Шевченковском районе, в Дарницком районе — на крышу магазина. Погибли два охранника предприятия 1987 и 1997 годов рождения, еще три человека ранены, сообщили в военной администрации.

В Фастовском и Бучанском районах Киевской области пострадали жилые дома, начались пожары, загорелся травяной настил. Одна женщина получила ожоги, двое мужчин — резаные травмы. Обломки ракеты упали на территорию кладбища, там тоже произошел пожар, сообщили в МВД.

Взрывы были слышны в Одессе, глава обладминистрации Олег Кипер объяснил их работой ПВО. С его слов, попаданий и разрушений нет.

В Житомирской области обломками сбитого дрона были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно, сообщил глава обладминистрации Виталий Бунечко. Погибших и пострадавших не было. «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») предупредила о задержке трех поездов в связи с обстрелом.

Средства ПВО сработали и в Черкасской области, никто не пострадал, разрушений нет, отчитался глава обладминистрации Игорь Табурец.

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Атаке подвергся Никополь в Днепропетровской области, никто не погиб, сообщил глава обладминистрации Александр Вилкул. Он заверил, что в Кривом Роге «вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно».

Минобороны России настаивает, что не наносит удары по гражданским объектам в соседнем государстве.

В ночь на 30 августа семь регионов России подверглись атаке беспилотников: Севастополь, Псков, а также Брянская, Орловская, Московская и Калужская области. В Пскове удар нанесли по аэродрому, повреждения получили военно-транспортные самолеты Ил-76. В Калужской области дрон попал в резервуар для нефтепродуктов.

Власти Киева сообщили о самом мощном ударе по городу с весны
Власти Киева сообщили о самом мощном ударе по городу с весны

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина ракетный удар дроны беспилотники Военная операция на Украине Киев
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