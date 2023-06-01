В Харькове прогремели взрывы

Данных о пострадавших нет

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В Харькове произошли взрывы в Индустриальном районе города, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале. Этот район расположен на юго-востоке.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в этом районе зафиксированы два взрыва, данных о пострадавших нет.

В свою очередь, глава пророссийской военной администрации региона Виталий Ганчев сообщил ТАСС, что российские силы подошли вплотную к городу Купянску в Харьковской области.

В середине мая харьковская ВГА в своем телеграм-канале сообщила об участившихся обстрелах и рекомендовала местным жителям покинуть регион «до установления благоприятных для жизни условий». До этого, в начале мая, Ганчев заявлял, что ВСУ скапливают в области войска и технику.