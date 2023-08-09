Жителей Купянска призвали эвакуироваться из-за наступления России
Жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться, местных жителей попросил покинуть свои дома исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич.
«Предлагаем жителям Купянского района ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что из 53 населенных пунктов Купянского района, которые расположены вблизи зоны боевых действий, могут провести обязательную эвакуацию населения с принудительной эвакуацией детей. Предварительно, мера затронет более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей, всех обещают обеспечить временным жильем на более безопасных территориях.
«Подчеркну, что процесс эвакуации продолжается на постоянной основе, все желающие покинуть обстреливаемые территории могут выехать в более безопасные районы, обратившись за помощью к местным властям и волонтерам», — написал Синегубов в телеграм-канале.
Российское Минобороны с начала августа сообщает об успехах на купянском направлении в Харьковской области. 3 августа ведомство сообщило, что штурмовые отряды группировки российских войск «Запад» заняли более выгодные позиции на купянском направлении у населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР. Через несколько дней Минобороны отчиталось о захвате семи опорных пунктов и девяти наблюдательных постов ВСУ в этом районе.
7 августа в ведомстве отчитались о продолжении наступления на этом направлении: по данным Минобороны, за предшествующие трое суток российские войска продвинулись на 11 км по фронту и более чем на 3 км вглубь обороны противника.
Районный центр и один из крупнейших населенных пунктов региона Купянск расположен в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма и в 50 км к востоку от Балаклеи. В нем находится крупный железнодорожный узел.
Россия утратила контроль над Купянском в сентябре, когда Минобороны объявило о решении перегруппировать войска в районе Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на донецком направлении для выполнения «заявленных целей специальной военной операции».