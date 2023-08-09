Жителей Купянска призвали эвакуироваться из-за наступления России

Минобороны с начала августа сообщает об успехах в наступлении на купянском направлении. Жителей Купянского района призывают выехать на более безопасные территории, а власти обсуждают обязательную эвакуацию 53 населенных пунктов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться, местных жителей попросил покинуть свои дома исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич.

«Предлагаем жителям Купянского района ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что из 53 населенных пунктов Купянского района, которые расположены вблизи зоны боевых действий, могут провести обязательную эвакуацию населения с принудительной эвакуацией детей. Предварительно, мера затронет более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей, всех обещают обеспечить временным жильем на более безопасных территориях.

«Подчеркну, что процесс эвакуации продолжается на постоянной основе, все желающие покинуть обстреливаемые территории могут выехать в более безопасные районы, обратившись за помощью к местным властям и волонтерам», — написал Синегубов в телеграм-канале.

Российское Минобороны с начала августа сообщает об успехах на купянском направлении в Харьковской области. 3 августа ведомство сообщило, что штурмовые отряды группировки российских войск «Запад» заняли более выгодные позиции на купянском направлении у населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР. Через несколько дней Минобороны отчиталось о захвате семи опорных пунктов и девяти наблюдательных постов ВСУ в этом районе.

7 августа в ведомстве отчитались о продолжении наступления на этом направлении: по данным Минобороны, за предшествующие трое суток российские войска продвинулись на 11 км по фронту и более чем на 3 км вглубь обороны противника.