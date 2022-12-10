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Военная операция на Украине ,  
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Глава МАГАТЭ допустил скорое установление безопасной зоны вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси допустил установление безопасной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время
Переговоры об установлении зоны безопасности вокруг АЭС идут с конца ноября. Глава МАГАТЭ Гросси указывал, что одна из позиций возможного соглашения — отвод вооружений с территории станции
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Georges Schne / IMAGO / photonews.at / Global Look Press)

Зона безопасности в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может быть установлена в ближайшее время, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщается на сайте организации.

«Мы добиваемся прогресса в наших консультациях с Украиной и Россией, и я надеюсь, что зона [защиты ядерной безопасности] будет согласована и введена в действие в ближайшее время. Это срочно необходимо», — заявил Гросси.

Он отметил, что ситуация на ЗАЭС продолжает оставаться «нестабильной, хрупкой и потенциально опасной». С сентября за ситуацией на станции следит миссия МАГАТЭ, на этой неделе туда прибыла новая, уже четвертая группа специалистов, говорится в сообщении.

По данным агентства, станция сейчас получает внешнюю электроэнергию через единственную линию электропередач, также есть одна резервная линия от теплоэлектростанции.

Запорожская АЭС находится под контролем России. С конца ноября Москва и МАГАТЭ ведут переговоры по созданию безопасной зоны. Как заявлял Гросси, одной из частей будущего соглашения является вывод вооружений со станции, «о чем просят украинцы». В МИД России указывали, что в случае создания зоны безопасности речь не идет о том, что российская сторона потеряет контроль над станцией или передаст его третьей стороне.

Киев настаивает, что ЗАЭС должна быть «полностью демилитаризована» передана под контроль украинского «Энергоатома», заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в начале декабря, передавала «Политика».

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Пока идут переговоры, обстрелы станции продолжаются. 6 декабря член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об обстреле промзоны рядом со станцией. Об ударах по самой станции 19 ноября сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Запорожская АЭС безопасная зона МАГАТЭ Рафаэль Гросси Военная операция на Украине
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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