Пригожин заявил об ударе по «Вагнеру», Минобороны назвало это провокацией
Распространяемые от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией, заявили в Минобороны России. «Российские военные продолжают выполнение задач на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции».
Ранее Пригожин сообщил, что по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» был нанесен ракетный удар со стороны Минобороны в результате которого есть погибшие. «Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей», — сказал он, пообещав ответить на это. Он подчеркнул, что «это не военный переворот, это марш справедливости». В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что утверждения, распространяемые от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.
«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — говорится в сообщении.
Президента России Владимира Путина проинформировали о ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — сказал Песков.