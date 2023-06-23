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Пригожин заявил об ударе по «Вагнеру», Минобороны назвало это провокацией

Пригожин заявил об ударах по лагерям «Вагнера», Минобороны назвало это провокацией
Минобороны назвало провокацией заявление Пригожина об ударах по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Пригожин заявил, что по лагерям ЧВК в тылу нанесен ракетный удар и обвинил «военное руководство»
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Распространяемые от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией, заявили в Минобороны России. «Российские военные продолжают выполнение задач на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции».

Ранее Пригожин сообщил, что по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» был нанесен ракетный удар со стороны Минобороны в результате которого есть погибшие. «Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей», — сказал он, пообещав ответить на это. Он подчеркнул, что «это не военный переворот, это марш справедливости». В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что утверждения, распространяемые от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.

«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — говорится в сообщении.

Президента России Владимира Путина проинформировали о ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — сказал Песков.

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Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Сергей Шойгу Минобороны
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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