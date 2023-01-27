Власти ДНР сообщили о боях на окраине Угледара

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Российские войска закрепились в районе дачных поселков у Угледара, бои ведутся на окраине города, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».

«Закрепились в районе дачных поселков, где уже практически зачистка завершена, и в коттеджном поселке — это окраина возле АЗС и возле одного из коммунальных предприятий города», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, передвижение украинских войск под Угледаром сейчас затруднено из-за того, что российские войска взяли под контроль ведущую в город трассу из Покровского. По ней в город ВСУ доставляли подкрепления и боеприпасы. «Получается, сейчас у них будет затруднено перемещение, маневрирование и доставка на линию фронта боеприпасов и живой силы противника. Я думаю, что мы будем в ближайшее время слышать по этому направлению хорошие новости», — говорит Кимаковский.

Советник главы ДНР утверждает, что потеря Угледара станет для украинских войск «серьезным тактическим поражением», поэтому подкрепления сюда стягиваются даже из-под Артемовска (украинское название — Бахмут). Пока что украинские силы пытаются контратаковать небольшими группами.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее также отмечал, что взятие Угледара российскими войсками может существенно изменить расклад сил на линии соприкосновения. По его словам, это «обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления».

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский говорил, что украинские военные в боях под городом применяют комплексы HIMARS и пытаются отсекать передовые группы российской армии артиллерийским огнем. Он отметил, что утром 27 января ВСУ применили РСЗО HIMARS по селу Степное (ДНР).

26 января Игорь Кимаковский сообщил о том, что российские войска вошли в Угледар.

Угледар расположен в Волновахском районе ДНР, примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. О взятии населенного пункта власти ДНР сообщили в марте 2022 года. Однако в июне российское Минобороны заявило, что позиции в Угледаре вновь занимают подразделения украинской армии.