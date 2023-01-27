Власти ДНР сообщили о боях на окраине Угледара

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 75,33 (+0,38) Инвестиции, 26 янв, 16:19
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 69,13 (+0,17) Инвестиции, 26 янв, 16:19
«Авито» спрогнозировал снижение цен на загородное жилье в России Недвижимость, 14:04
«Москвич» привезет свои кроссоверы в 23 региона России Авто, 14:01
Капитализация компаний богатейшего человека Индии обвалилась на $51 млрд Инвестиции, 14:00
Командир спецназа «Ахмат» сообщил о скором окружении Артемовска Политика, 13:47
Лицензия, которая не выжила: история популярности Гарри Поттера в России Общество, 13:45 
Минпромторг предложил перевести новые регионы на московское время Общество, 13:32
Что вы знаете о Северном морском пути. Тест РБК и Газпром нефть, 13:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:29
Миллиардер из России стал главным налогоплательщиком в Британии Бизнес, 13:21
Кремль заявил о секретности указов о помиловании членов ЧВК «Вагнер» Политика, 13:16
Власти переименовали военно-гражданскую администрацию Херсонской области Политика, 13:10
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 13:07
Российские банки завершили кризисный год с худшей за семь лет прибылью Финансы, 13:00
Гол Мелешина принес «Спартаку» победу над болгарским клубом Спорт, 12:56
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти ДНР сообщили о боях на окраине Угледара

Советник главы ДНР Кимаковский: российские силы закрепились на окраинах Угледара
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские войска закрепились в районе дачных поселков у Угледара, бои ведутся на окраине города, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».

«Закрепились в районе дачных поселков, где уже практически зачистка завершена, и в коттеджном поселке — это окраина возле АЗС и возле одного из коммунальных предприятий города», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, передвижение украинских войск под Угледаром сейчас затруднено из-за того, что российские войска взяли под контроль ведущую в город трассу из Покровского. По ней в город ВСУ доставляли подкрепления и боеприпасы. «Получается, сейчас у них будет затруднено перемещение, маневрирование и доставка на линию фронта боеприпасов и живой силы противника. Я думаю, что мы будем в ближайшее время слышать по этому направлению хорошие новости», — говорит Кимаковский.

Советник главы ДНР утверждает, что потеря Угледара станет для украинских войск «серьезным тактическим поражением», поэтому подкрепления сюда стягиваются даже из-под Артемовска (украинское название — Бахмут). Пока что украинские силы пытаются контратаковать небольшими группами.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее также отмечал, что взятие Угледара российскими войсками может существенно изменить расклад сил на линии соприкосновения. По его словам, это «обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления».

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский говорил, что украинские военные в боях под городом применяют комплексы HIMARS и пытаются отсекать передовые группы российской армии артиллерийским огнем. Он отметил, что утром 27 января ВСУ применили РСЗО HIMARS по селу Степное (ДНР).

Читайте на РБК Pro
Нужно ли отчитываться о сокращениях на портале «Работа в России»
Стратегия инвесторов 60/40 провалилась. Есть ли у нее будущее в 2023 году
Как управлять цепочками поставок, не понимая, какими они будут через год
Население КНР сократилось впервые за 60 лет. Чем это грозит экономике

26 января Игорь Кимаковский сообщил о том, что российские войска вошли в Угледар.

Угледар расположен в Волновахском районе ДНР, примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. О взятии населенного пункта власти ДНР сообщили в марте 2022 года. Однако в июне российское Минобороны заявило, что позиции в Угледаре вновь занимают подразделения украинской армии.

Теги
ДНР ВСУ Украина
Материалы по теме
Комбат ДНР рассказал о тактике ВСУ в борьбе за Угледар
Политика
Власти ДНР сообщили о контроле над идущей в Угледар трассой
Политика
Пушилин заявил о скором «освобождении» Угледара
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter