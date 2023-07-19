Власти Одессы сообщили о ночном ударе по порту

Этой ночью портовая инфраструктура Одессы была атакована, сообщил глава местной ОВА. По его словам, взрывами были повреждены терминалы, а также два склада. Минобороны России об атаке пока не сообщало

Критическая и портовая инфраструктура Одессы этой ночью подверглась атаке, сообщил в своем телеграм-канале глава одесской администрации Олег Кипер.

По его словам, взрывами были повреждены терминалы, резервуары и оборудование в порту Одессы, а также промышленный объект на территории города. Помимо этого, были поражены два складских помещения в разных локациях, на одном из них пожарные все еще ликвидируют пожар на площади более 3 тыс. кв. м.

Этой ночью воздушная тревога в Одесской области была объявлена в районе 01:00 ночи. Местные СМИ сообщали о взрывах и работе ПВО в регионе. Кипер призывал местных жителей оставаться в укрытиях. Российское Минобороны об ударах этой ночью пока не сообщало.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло «чрезвычайное происшествие». Позже в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека, СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК).

После взрыва на мосту — в ночь на 18 июля — российские военные нанесли «удары возмездия» по объектам в Одессе, где, по данным Минобороны, готовились теракты против России с применением беспилотных надводных аппаратов. Также удар был нанесен в районе Николаева по объектам топливной инфраструктуры вооруженных сил Украины.

Одесса и Николаев — крупнейшие портовые города под контролем Украины. Из одесских портов, в частности, выходили суда в рамках зерновой сделки, срок которой истек 17 июля.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины осенью прошлого года. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на предыдущий теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. Российское военное ведомство не раз заявляло, что наносит удары только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре.