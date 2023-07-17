Путин пообещал ответ на взрыв на Крымском мосту

Путин: ответ России на взрыв на Крымском мосту будет, Минобороны готовит предложения

Подрыв моста — это «жестокая» атака, поскольку пострадали гражданские, и притом «бессмысленная с военной точки зрения», поскольку мост «давно не используется для военных перевозок», заявил Путин

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Россия ответит на взрыв на Крымском мосту. Об этом на совещании заявил президент России Владимир Путин.

«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — заявил он.

По словам президента, подрыв моста — действие, не имеющее смысла с военной точки зрения, потому что «мост давно не используется для военных перевозок». «И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица», — сказал Путин. Ответственность за случившееся он возложил на «киевский режим».

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту глава региона Сергей Аксенов сообщил ранним утром 17 июля. На кадрах, опубликованных телеканалом «Крым 24», видно, что один из пролетов автомобильной части моста сдвинулся со своего места на опоре, значительно накренился и просел. Движение по мосту приостановили.

В Национальном антитеррористическом комитете произошедшее назвали террористической атакой. По его информации, около 3 ночи ее совершили два украинских надводных беспилотника.

В результате этой атаки погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки. Они находились в легковом автомобиле. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК; до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение).

В военной разведке Украины после ЧП напомнили о словах руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там лишняя».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после теракта заявил, что с террористами нужно разговаривать «только языком силы». «Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними», — написал Медведев в телеграм-канале.