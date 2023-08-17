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Минобороны сообщило об уничтожении воинского эшелона ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские военные уничтожили воинский эшелон ВСУ с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области, передало Минобороны

Минобороны сообщило об уничтожении воинского эшелона ВСУ
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В Днепропетровской области ракетным ударом был уничтожен воинский эшелон ВСУ, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

Удар был нанесен на станции Межевая. Воинский состав вез боеприпасы.

Станция Межевая, где был нанесен удар, находится неподалеку от ДНР, примерно посередине между Днепром и Донецком, на перегоне между городом Покровск и поселком городского типа Васильковка.

Помимо этого, на донецком направлении группировка войск «Южная» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка ДНР. Российские штурмовые отряды также улучшили положение по переднему краю.

ВСУ за сутки на этом направлении потеряли до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубицу Д-20, утверждает ведомство.

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В августе прошлого года Минобороны России сообщало об уничтожении эшелона ВСУ с 200 украинскими резервистами и десятью единицами военной техники ударом комплекса «Искандер» на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. В апреле 2023 года российские военные нанесли удар по эшелону, находящемуся на железнодорожной станции в Краматорске в ДНР, в результате чего было уничтожено до 200 т боеприпасов ВСУ.

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Виктория Громова Виктория Громова
Минобороны ВС России Днепропетровская область ВСУ
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