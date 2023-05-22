Песков назвал цель напавших на Белгородскую область диверсантов

По мнению Пескова, ДРГ проникла на территорию Белгородской области, чтобы «минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска». Минобороны России объявило о взятии города 21 мая, Киев это не подтвердил

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Целью диверсии в Белгородской области является попытка отвлечь внимание от ситуации на бахмутском направлении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», — сказал Песков.

22 мая белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о проникновении в Грайворонский городской округ диверсионно-разведывательной группы ВСУ. «Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — добавил глава региона. Незадолго до этого Гладков сообщал, что Грайворонский район находится под обстрелом с 9:00.

Грайворон — административный центр Грайворонского района Белгородской области и самый западный город региона. Расположен в непосредственной близости от границы с Украиной — от нее центр города удален всего на 7 км. В Грайворонский городской округ входит еще несколько населенных пунктов, в том числе приграничные село Козинка и Глотово. На территории округа находится также пункт пропуска через границу.

21 мая Минобороны России объявило о взятии под контроль Артемовска (украинское название — Бахмут), бои за который шли несколько месяцев. Украинская сторона эту информацию пока не подтверждала. Президент страны Владимир Зеленский 21 мая сказал, что бойцы ВСУ еще остаются в городе.

В начале марта диверсионная группа ВСУ зашла в села Любечане и Сушаны Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что диверсанты обстреляли автомобиль, погибли два человека, был ранен ребенок. ФСБ заявила, что нападавших «выдавили» обратно на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар.