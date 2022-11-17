МИД объяснил условия продления зерновой сделки

Зерновая сделка автоматически продлевается на 120 дней, если у сторон не возникало возражений, поясняет МИД. Москва допускает продление сделки без изменений, однако напоминает о соглашении с ООН по содействию российскому экспорту

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Соглашения, в рамках которых из украинских портов вывозится продовольствие, предусматривают продление на 120 дней после истечения срока сделки, если у сторон не возникало возражений, заявили в российском МИДе. Таких возражений не поступало.

«Российская сторона также допускает техническую пролонгацию «черноморской инициативы» без каких-либо изменений по срокам и охвату», — говорится в телеграм-канале ведомства.

При этом в МИДе указали, что второй аспект сделки — устранение препятствий для экспорта российской сельхозпродукции — должен быть решен в течение 120 дней, на которые продлевается действие соглашений. Москва подчеркивает «взаимоувязанный пакетный характер договоренностей», вместе с тем приняв к сведению активизацию работы ООН по выполнению взятых обязательств по этому соглашению.

Кроме того, МИД отмечает усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тыс. тонн российских удобрений, которые Москва безвозмездно передает нуждающимся странам, при этом указав, что дальнейшее затягивание в решении данного вопроса «недопустимо».

Также дипведомство предупреждает, что любые попытки использовать зерновой коридор «в провокационных военных целях будут решительно пресекаться». В конце октября Россия на два дня приостанавливала свое участие в сделке из-за атак на суда в Севастополе, обвинив в этом Украину. После получения гарантий Киева о том, что зерновой коридор не будет использоваться для ведения боевых действий, Москва вернулась в сделку.

Ранее Украина, Турция и ООН заявили о продлении соглашений по вывозу зерна на 120 дней. Анкара и ООН выступают посредниками в сделке, Москва и Киев по отдельности подписали с ними соглашения в июле.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Киев внес предложение продлить соглашения на один год (ранее с тем же намерением выступала Турция) и расширить их на порт Николаева. Сейчас зерно вывозится из Одессы, Южного и Черноморска.

При продлении сделки не был согласован экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, переговоры по этому вопросу продолжаются, писал Reuters. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что транзит российского аммиака будет возможен, но только в случае обмена пленными «всех на всех». В МИДе до этого говорили, что основания для возобновления поставок по трубопроводу прописаны в зерновой сделке, однако при этом транзит по нему нельзя обставлять предварительными условиями.

В Кремле сочли, что в рамках зерновой сделки учтены интересы России, ООН заверило, что работа по устранению препятствий для экспорта российской сельхозпродукции «будет финализирована». Тем не менее бессрочное продление сделки не обсуждается, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ООН говорили, что работа по устранению препятствий для экспорта российской сельхозпродукции ведется. Источники «Известий» сообщали, что генсек международной организации Антониу Гутерриш «активно ведет переговоры» с крупнейшими страховыми компаниями, чтобы те снизили ставки для страхования судов, везущих российские грузы или направляющихся в/из черноморских портов России.