МИД объяснил условия продления зерновой сделки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 62,67 (+0,04) Инвестиции, 16 ноя, 16:00
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 60,35 (+0,04) Инвестиции, 16 ноя, 16:00
Ефимов заявил о налоговых льготах резидентам федцентра БПЛА в «Руднево» Город, 15:39
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 15:35
В Кремле назвали защиту прав паралимпийцев приоритетом государства Спорт, 15:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:29
Песков связал нежелание США дать России гарантии и падение ракет в Польше Политика, 15:26
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации РБК и Вирсавия, 15:24
Какие риски возникают, когда бизнес экономит на системной интеграции Pro, 15:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минобороны сообщило об ударах по заводам в Павлограде и Запорожье Политика, 15:19
Муж вице-губернатора Губаревой узнал, что она «сегодня будет на свободе» Политика, 15:15
Из-за пожаров в Рязанской области возбудили дело о халатности Общество, 15:13
Зачем водителям-новичкам нужны ученические права Партнерский проект, 15:12
Песков заявил, что бессрочное продление зерновой сделки не обсуждалось Политика, 15:04
Эксперт Awatera — о возможностях открытия россиянами бизнеса в ОАЭ РБК+, 15:01
Ребенок все время в уроках или гаджетах. Как привить ему любовь к спорту Pro, 15:00
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД объяснил условия продления зерновой сделки

МИД России: зерновая сделка продляется автоматически, если у сторон нет возражений
Зерновая сделка автоматически продлевается на 120 дней, если у сторон не возникало возражений, поясняет МИД. Москва допускает продление сделки без изменений, однако напоминает о соглашении с ООН по содействию российскому экспорту
Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС
Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС

Соглашения, в рамках которых из украинских портов вывозится продовольствие, предусматривают продление на 120 дней после истечения срока сделки, если у сторон не возникало возражений, заявили в российском МИДе. Таких возражений не поступало.

«Российская сторона также допускает техническую пролонгацию «черноморской инициативы» без каких-либо изменений по срокам и охвату», — говорится в телеграм-канале ведомства.

При этом в МИДе указали, что второй аспект сделки — устранение препятствий для экспорта российской сельхозпродукции — должен быть решен в течение 120 дней, на которые продлевается действие соглашений. Москва подчеркивает «взаимоувязанный пакетный характер договоренностей», вместе с тем приняв к сведению активизацию работы ООН по выполнению взятых обязательств по этому соглашению.

Кроме того, МИД отмечает усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тыс. тонн российских удобрений, которые Москва безвозмездно передает нуждающимся странам, при этом указав, что дальнейшее затягивание в решении данного вопроса «недопустимо».

Также дипведомство предупреждает, что любые попытки использовать зерновой коридор «в провокационных военных целях будут решительно пресекаться». В конце октября Россия на два дня приостанавливала свое участие в сделке из-за атак на суда в Севастополе, обвинив в этом Украину. После получения гарантий Киева о том, что зерновой коридор не будет использоваться для ведения боевых действий, Москва вернулась в сделку.

Ранее Украина, Турция и ООН заявили о продлении соглашений по вывозу зерна на 120 дней. Анкара и ООН выступают посредниками в сделке, Москва и Киев по отдельности подписали с ними соглашения в июле.

Читайте на РБК Pro
Какие три уязвимости Netflix, Uber и Snap могут привести к катастрофе Восемь простых техник, чтобы обезвредить токсичных людей Восход бриткоина: станут ли криптовалюты мейнстримом при Риши Сунаке Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Киев внес предложение продлить соглашения на один год (ранее с тем же намерением выступала Турция) и расширить их на порт Николаева. Сейчас зерно вывозится из Одессы, Южного и Черноморска.

При продлении сделки не был согласован экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, переговоры по этому вопросу продолжаются, писал Reuters. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что транзит российского аммиака будет возможен, но только в случае обмена пленными «всех на всех». В МИДе до этого говорили, что основания для возобновления поставок по трубопроводу прописаны в зерновой сделке, однако при этом транзит по нему нельзя обставлять предварительными условиями.

В Кремле сочли, что в рамках зерновой сделки учтены интересы России, ООН заверило, что работа по устранению препятствий для экспорта российской сельхозпродукции «будет финализирована». Тем не менее бессрочное продление сделки не обсуждается, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ООН говорили, что работа по устранению препятствий для экспорта российской сельхозпродукции ведется. Источники «Известий» сообщали, что генсек международной организации Антониу Гутерриш «активно ведет переговоры» с крупнейшими страховыми компаниями, чтобы те снизили ставки для страхования судов, везущих российские грузы или направляющихся в/из черноморских портов России.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Зерновая сделка МИД
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Эрдоган заявил, что зерно из России перед поставкой переработают в Турции
Политика
МИД пообещал не «рубить» зерновую сделку
Политика
Киев сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter