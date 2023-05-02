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Шойгу оценил потери ВСУ за апрель

Министр обороны Шойгу: потери ВСУ за апрель составили 15 тыс. человек
Российские военные за минувший месяц уничтожили восемь самолетов, свыше 270 беспилотников и 430 танков и бронемашин ВСУ, сообщил министр
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Украинская армия за апрель потеряла 15 тыс. человек, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил России.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», — сказал он.

Он также сообщил, что за минувший месяц российские военные уничтожили восемь самолетов, свыше 270 беспилотников, 430 танков и других бронемашин, 18 машин РСЗО и 225 орудий полевой артиллерии и минометов.

По словам Шойгу, военная операция активно проводится по всей линии боевого соприкосновения. Российские вооруженные силы в этом году получили достаточное количество боеприпасов на нанесения поражения ВСУ, добавил министр.

Материал дополняется

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Сергей Шойгу ВСУ потери
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