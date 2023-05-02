Шойгу оценил потери ВСУ за апрель
Украинская армия за апрель потеряла 15 тыс. человек, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил России.
«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», — сказал он.
Он также сообщил, что за минувший месяц российские военные уничтожили восемь самолетов, свыше 270 беспилотников, 430 танков и других бронемашин, 18 машин РСЗО и 225 орудий полевой артиллерии и минометов.
По словам Шойгу, военная операция активно проводится по всей линии боевого соприкосновения. Российские вооруженные силы в этом году получили достаточное количество боеприпасов на нанесения поражения ВСУ, добавил министр.
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