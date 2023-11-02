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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по Су-27 на аэродроме Миргорода

Минобороны: российские силы поразили истребитель Су-27 на аэродроме в Миргороде
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель Су-27
Истребитель Су-27 (Фото: Mike Freer / Global Look Press)

Российская авиация поразила истребитель Су-27 украинских Воздушных сил на аэродроме города Миргорода в Полтавской области Украины. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«На аэродроме Миргорода Полтавской области поражен самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — сказано в сообщении.

Миргород находится в 70 км к северо-западу от Полтавы.

Ведомство неоднократно отчитывалось об ударах по этому аэродрому с начала спецоперации. В ночь на 31 октября украинские СМИ, в том числе «Страна», «Зеркало недели» и «24 канал», писали, что в городе прогремела серия взрывов. Минобороны об ударах по аэродрому тогда не сообщало.

С начала боевых действий, по данным Минобороны, российские силы уничтожили 491 украинский самолет и 250 вертолетов.

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Теги
Минобороны Су-27 Украина ВВС Украины
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