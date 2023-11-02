Минобороны сообщило об ударе по Су-27 на аэродроме Миргорода
Российская авиация поразила истребитель Су-27 украинских Воздушных сил на аэродроме города Миргорода в Полтавской области Украины. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
«На аэродроме Миргорода Полтавской области поражен самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — сказано в сообщении.
Миргород находится в 70 км к северо-западу от Полтавы.
Ведомство неоднократно отчитывалось об ударах по этому аэродрому с начала спецоперации. В ночь на 31 октября украинские СМИ, в том числе «Страна», «Зеркало недели» и «24 канал», писали, что в городе прогремела серия взрывов. Минобороны об ударах по аэродрому тогда не сообщало.
С начала боевых действий, по данным Минобороны, российские силы уничтожили 491 украинский самолет и 250 вертолетов.