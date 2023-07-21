В Одессе после воздушной тревоги прогремели взрывы
В Одессе объявили воздушную тревогу, прогремели взрывы
В Одесской области объявлена воздушная тревога. В городе прогремели взрывы, передает издание «Фокус». Глава Одесской областной администрации Олег Кипер попросил жителей оставаться в укрытиях и не снимать работу ПВО.
Как свидетельствует карта оповещений, воздушная тревога действует в большей части регионов Украины на востоке и в центре страны, в том числе в Киевской, Черниговской и Николаевской областях.
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус также сообщил об атаке с воздуха и попросил граждан оставаться в укрытиях.
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