В Одессе запретили ночную работу клубов и ввели светомаскировку

В Одессе запретили работу клубов и развлекательных заведений с 22:00 до 9:00

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В Одессе запретили ночью работать клубам и ресторанам, говорится на сайте городских властей. С 22:00 до 9:00 запрещено обслуживание населения в помещениях и на соответствующих территориях, сообщает администрация города.

В городе ночью также запретили использование световых средств, ухудшающим маскировку территории и использование звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и других музыкальных средств. Запрет на пребывание в заведениях распространяется на граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

Накануне власти Одесской области запретили жителям ловить рыбу и купаться в Черном море и открытых пресных водоемах из-за обнаружения там возбудителей опасных инфекционных заболеваний. Жителей также призывали не употреблять рыбу и морепродукты.

«По результатам лабoраторных oбследований за пoследнюю неделю в воде oбнаружены вoзбудители инфекционных бoлезней, в том числе сальмoнеллы, рота- и астравирусы, холерoвидные вибрионы (возбудитель холеры. — РБК), парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных», — сообщали в Одесском городском совете.

Вода в реке Днепр (впадает в Днепровский лиман в северной части Черного моря к востоку от Одессы) была загрязнена в результате прорыва плотины Каховской ГЭС 6 июня. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупреждал, что использование этой воды опасно для здоровья: запрещено купаться, ловить в водоемах рыбу, пить воду и поить ею скот, пояснял он.