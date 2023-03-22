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Шойгу поручил наградить сбивших дроны в Крыму девушек-военных

Сергей Шойгу: сбивших дроны в Севастополе девушек-военных представят к наградам
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Global Look Press)

Девушек-военных, которые сбили пытавшиеся атаковать военные объекты в Севастополе дроны, представят к наградам. Такое поручение дал министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России, передает «РИА Новости».

«Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной», — сказал Шойгу.

Шойгу также сообщил, что девушки получат денежную премию за уничтожение объектов противника.

Утром 22 марта российский флот отбил атаку трех надводных беспилотников на прибрежные бухты в Севастополе. «Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия», — рассказал губернатор Михаил Развожаев. В нескольких домах города были выбиты стекла, местные жители не пострадали, военные корабли повреждений не получили. 

Во время атаки артиллерийские бухты Северная, Радиогорка, Графская пристань были перекрыты для передвижения судов, сообщал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, незадолго до этого российские военные нанесли удар по месту базирования дронов в районе Одессы.

В Севастополе также приостанавливали движение морского пассажирского транспорта.

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Шойгу поручил наградить сбивших дроны в Крыму девушек-военных
Шойгу поручил наградить сбивших дроны в Крыму девушек-военных

Теги
Персоны
Сергей Шойгу Минобороны Крым Севастополь награды дроны беспилотники

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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