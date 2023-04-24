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Минобороны сообщило об атаке ВСУ на Севастополь «безэкипажными катерами»

Минобороны: база флота в Севастополе была атакована тремя «безэкипажными катерами» Украины
Беспилотники атаковали базу военного флота в Севастополе ночью, корабли отбили атаку. Разрушений не было, в нескольких домах повредились стекла. Минобороны уточнило, что атаковавших бухту аппаратов было три
Корабли&nbsp;в бухте&nbsp; Севастополя
Корабли в бухте  Севастополя (Фото: Макс Ветров / РИА Новости)

Украина атаковала пункт базирования Черноморского флота в Севастополе с помощью трех быстроходных «безэкипажных катеров», атаку отразили силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к бухте города, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, ВСУ предприняли попытку атаки около 3:30 ночи.

Об атаке на Севастополь рассказал в ночь на 24 апреля губернатор Михаил Развожаев. «Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», — написал он.

В городе были слышны не менее двух громких взрывов, писал Mash, а Shot опубликовал видео с предположительным уничтожением украинской техники у берегов Севастополя.

Развожаев уточнил, что из-за взрывов повредились стекла в четырех жилых домах, но разрушений зданий, причальных и других сооружений не произошло. Он подчеркнул, что в бухту Стрелецкую беспилотник не зашел.

«Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллельно устью реки Кача и береговой линией до границ внутреннего рейда», — написал севастопольский губернатор.

В Севастополе было остановлено морское движение, причина остановки не указывалась. Спустя несколько часов движение морского транспорта возобновили.

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Минобороны сообщило об атаке ВСУ на Севастополь «безэкипажными катерами»
Минобороны сообщило об атаке ВСУ на Севастополь «безэкипажными катерами»

 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Севастополь Черноморский флот беспилотники
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