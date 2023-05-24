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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении атаковавших «Иван Хурс» морских дронов

Минобороны: все атаковавшие российский корабль в Черном море дроны уничтожены
Военный корабль &laquo;Иван Хурс&raquo;
Военный корабль «Иван Хурс» (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Минобороны сообщило об уничтожении атаковавших «Иван Хурс» морских дронов
Video

Российское Министерство обороны сообщило в сводке, что все беспилотные катера, которые атаковали утром 24 мая российский военный корабль «Иван Хурс», уничтожены.

«Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор», — говорится в сообщении.

Нападение произвели Вооруженные силы Украины в 5:30 утра. В атаке участвовали три морских беспилотника.

Корабль «Иван Хурс» обеспечивал в этом районе безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», уточнили в военном ведомстве.

В апреле Минобороны сообщило, что Украина атаковала пункт базирования Черноморского флота в Севастополе с помощью трех быстроходных «безэкипажных катеров». Атаку отразили силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к бухте города.

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Теги
ВСУ Украина Минобороны корабль

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