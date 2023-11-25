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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
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В Киеве без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений

Минэнерго: в Киеве без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Ed Ram / Getty Images)

В центре Киева без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений, сообщило в телеграм-канале Министерство энергетики Украины.

«Утром 25 ноября <...> была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина — повреждение вследствие обстрела.

В Киеве в нежилом помещении произошел пожар на площади 100 кв. м
Политика

В ночь на 25 ноября в столице Украины прогремели взрывы и работала система ПВО, сообщили Киевская городская администрация и мэр Виталий Кличко. По их данным, в Печерском, Голосеевском и Днепропетровском районах города упали обломки. В Соломенском районе произошел пожар в нежилом помещении на площади 100 кв. м, возникло возгорание на территории детского сада.

Всего в Киеве пострадали пять человек, рассказал Кличко. Все они получили медицинскую помощь на местах происшествий или в травмпункте, обошлось без госпитализаций.

В Киевской области и еще нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные сервисов, отслеживающих такие оповещения. В Киеве тревога продлилась более шести часов.

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Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Минэнерго Украины электричество электроснабжение Киев

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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