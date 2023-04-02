ТАСС: при взрыве в кафе в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Петербурге

В кафе проходил творческий вечер Татарского. Гибель военкора подтвердил министр молодежной политики Донецкой народной республики Кирилл Макаров, пишет Mash

Владлен Татарский (Фото: Владлен Татарский / VK)

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве, который произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Эту информацию подтвердил телеграм-каналу Mash министр молодежной политики Донецкой народной республики Кирилл Макаров.

Video

Readovka пишет, что в кафе проходил творческий вечер Татарского. Со ссылкой на очевидцев издание сообщает, что взрыв прогремел возле сцены. Mash и «Фонтанка» утверждают, что бомбу на встречу с военкором принесла женщина.

Взрыв произошел 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в центре Санкт-Петербурга. ТАСС сообщал, что погиб один человек и шесть получили ранения. «РИА Новости» писало о 7 пострадавших, 112 — о 16 пострадавших.

Материал дополняется