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Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Петербурге

ТАСС: при взрыве в кафе в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
В кафе проходил творческий вечер Татарского. Гибель военкора подтвердил министр молодежной политики Донецкой народной республики Кирилл Макаров, пишет Mash
Владлен Татарский
Владлен Татарский (Фото: Владлен Татарский / VK)

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве, который произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Эту информацию подтвердил телеграм-каналу Mash министр молодежной политики Донецкой народной республики Кирилл Макаров.

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Петербурге
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Readovka пишет, что в кафе проходил творческий вечер Татарского. Со ссылкой на очевидцев издание сообщает, что взрыв прогремел возле сцены. Mash и «Фонтанка» утверждают, что бомбу на встречу с военкором принесла женщина.

Взрыв произошел 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в центре Санкт-Петербурга. ТАСС сообщал, что погиб один человек и шесть получили ранения. «РИА Новости» писало о 7 пострадавших, 112 — о 16 пострадавших.

Материал дополняется

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