Кремль ответил на слова Зеленского о сомнениях в существовании Путина

Песков ответил на речь Зеленского в Давосе: «Россия и Путин есть и будут»

Россия должна «найти кого-то» для переговоров, а потом выходить с предложениями, заявил украинский лидер в Давосе. В Кремле в ответ посоветовали Зеленскому побыстрее понять, что «Россия и Путин есть и будут»

Владимир Зеленский (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского, усомнившегося в выступлении на форуме в Давосе, что Владимир Путин жив и принимает решения.

«Понятно, что и Россия, и Путин для Украины и для Зеленского — это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше украинский режим осознает, отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин есть и будут, что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина», — заявил Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

В Кремле считают, что чем раньше Киев проявит готовность учитывать требования России, «которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится, и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил».

Ранее сегодня, выступая в Давосе, президент Украины заявил, что не будет проводить переговоры с Россией, потому что «не понимает, с кем и о чем их вести». Россия, по словам Зеленского, должна «найти кого-то» для переговоров, а потом что-то предлагать.

В марте 2022 года, сразу после начала российской спецоперации, Зеленский предлагал Путину личную встречу для проведения переговоров. В Кремле тогда называли это возможным, но говорили, что делегации двух стран должны проделать работу, чтобы лидеры двух стран встретились «ради результата».

Переговоры России и Украины на уровне делегаций продолжались в течение прошлой весны, в мае они были приостановлены.

Москва неоднократно выражала готовность их продолжить. После включения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее лидером является Путиным. При этом позже он допускал диалог на условиях «формулы мира», предусматривающей прекращение боевых действий и вывод российских войск.

Глава МИД России Сергей Лавров называл условия Киева «нереалистичными», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что украинские власти должны учитывать реалии, а именно появление в составе России новых субъектов. В Кремле также напоминали, что введенный на Украине запрет на переговоры с Россией все еще действует.