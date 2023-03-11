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Власти Дагестане заявили о предотвращении диверсии ВСУ в тылу

В Дагестане заявили о предотвращении диверсии ВСУ в тылу прапорщиком Башировым
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Прапорщик Магомед Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск со стороны вооруженной группы «украинских националистов», заявило Минобороны России в телеграм-канале.

По данным министерства, Баширов в составе группы военных продвигался по заданному маршруту в лесополосе, они выполняли боевую задачу близ одного из населенных пунктов, который планировалось взять под контроль. Баширов заметил вооруженный отряд. Он предупредил командира и вступил в бой, застигнув противника врасплох, а также организовал эвакуацию раненных российских военных с поля боя, им была оказана неотложная медпомощь.

«Шквальным огнем российских военнослужащих огневые точки боевиков были уничтожены, что существенно снизило их боевые возможности», — говорится в сообщении.

КП пишет, что Баширов — ротный фельдшер.

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