В Брянской области сообщили об обстреле села из украинского танка
В Чаусовском сельском поселении Погарского района Брянской области ввели режим ЧС из-за обстрела из украинского танка, сообщил глава райадминистрации Сергей Цыганок «РИА Новости».
«Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц. Если в результате обстрела мы видим, что пострадало имущество, сразу вводим режим ЧС, потом собственники обращаются к нам с заявлениями, делаются сметы и экспертизы», — сказал Цыганок.
Он добавил, что пока заявлений от собственников о том, какое конкретно имущество пострадало в результате обстрела, не поступало.
Телеграм-канал SHOT писал, что режим ЧС в Погарском районе вступил в силу накануне в 18:00. По его данным, утром 20 сентября украинская сторона обстреляла из танка пятью снарядами калибра 125 мм село Случовск, которое расположено в 1,1 км от границы. Случовск входит в состав Чаусовского сельского поселения. Канал уточнял, что пострадавших и разрушений не было.
Кроме того, по информации SHOT, украинский танк Т-80 вечером 19 сентября выпустил снаряд калибра 125 мм по автомобильному пункту пропуска «Погар», который находится в 800 м от границы, после чего скрылся в лесополосе. Пострадавших и разрушений также не было.
РБК направил запрос в администрацию Погарского района.
Власти Брянской области после начала Россией военной операции на Украине регулярно сообщают об обстрелах, атаках беспилотников и попытках атак украинских диверсионных групп. Регион граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.
В Брянской области действует высокий уровень террористической опасности и введен режим среднего уровня реагирования.
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