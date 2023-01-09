В ДНР сообщили о взятии села Бахмутское у Соледара

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Вооруженные силы России взяли под контроль село Бахмутское (расположено к югу от Соледара), сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

До Соледара от этого населенного пункта по прямой порядка пяти километров, до Артёмовска (украинское название Бахмут, расположен еще южнее Бамутского) — около 16 км, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В ноябре—декабре 2022 года Россия взяла под контроль в Донбассе как минимум семь населенных пунктов: в районе Артемовска — Андреевку, Белогоровку, Курдюмовку, Перше Травня (украинское название Озаряновка); под Угледаром — Павловку; а также Опытное рядом с Авдеевкой под Донецком и Майорск, который располагается на окраине Горловки.

12 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы на 70% контролируют город Марьинка в 30 км к юго-западу от Донецка. 1 декабря он также сообщил, что сжимается «кольцо» вокруг Авдеевки. Двумя днями ранее Пушилин рассказал о скором взятии под контроль Угледара и оперативном окружении Артемовска. Всего, по его словам, на середину декабря под контролем российской армии и Народной милиции республики было около половины территории ДНР. «Если мы говорим о населении — для нас это самое важное — то здесь гораздо больше цифра», — отмечал Пушилин.

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