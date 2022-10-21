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СК возбудил уголовное дело из-за обстрела переправы в Херсоне

СК завел дело после обстрела ВСУ переправы в Херсоне

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с обстрелом переправы в Херсоне, в результате которого погибли четыре человека и 13 пострадали. Среди погибших и раненых есть дети и журналисты, отмечает СК.

По данным следствия, украинские военные нанесли удар по переправе из реактивной системы залпового огня HIMARS кассетными боеприпасами. В тот момент по ней переправлялись мирные жители.

О том, что ВСУ нанесли удар по гражданской переправе через Днепр в Херсоне, власти Херсонской области сообщили в ночь на 21 октября.

По словам председателя правительства региона Сергея Елисеева, по переправе в районе Антоновского моста выпущено 12 ракет HIMARS, 11 из них российские ПВО сбили. Он пояснил, что переправа работает и в ночное время из-за «большого числа желающих выехать на левый берег Днепра».

Сначала говорилось о двух погибших, впоследствии их число выросло до четырех. По словам замглавы региона Екатерины Губаревой, среди погибших — по меньшей мере два сотрудника местной телерадиокомпании «Таврия». Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заверял, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

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Позднее он уточнил, что среди погибших — режиссер ТРК «Таврия» Олег Клоков, тяжело ранены оператор ТРК Руслан Воскресенский и корреспондент Константин Мочар, а также журналист Влада Луговская.

Эвакуация с правого берега Днепра на левый началась 19 октября после того, как власти Херсонской области предупредили о скором наступлении украинских сил. В тот же день президент Владимир Путин ввел в регионах, вошедших в состав России в конце сентября, военное положение. Кроме Херсонской области это ДНР, ЛНР и Запорожская область.

Теги
ВСУ обстрел Херсон переправа СК
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