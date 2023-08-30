Крупнейшая атака беспилотников на российские регионы. Что известно

В пяти российских регионах были сбиты как минимум семь беспилотников. В Пскове дроны атаковали аэропорт, там начался пожар. В Севастопольской бухте отражают атаку беспилотников с моря. О пострадавших не сообщалось

В ночь с 29 на 30 августа как минимум семь российских регионов сообщили об атаках или попытках атак беспилотников.

Вечером 29 августа был атакован военно-гражданский аэродром в Пскове. Там начался пожар, ночью его локализовали. По данным губернатора Михаила Ведерникова, жертв и пострадавших нет. Рейсы в аэропорту на 30 августа отменены, чтобы днем можно было провести оценку ущерба. «По предварительным оценкам, ничего серьезного», — сказал Ведерников. По данным ТАСС, повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Местное МЧС подтвердило, что загорелись самолеты, но не уточнило их количество;

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Затем Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках в Брянской области , по данным губернатора региона Александра Богомаза, все они были сбиты над самим Брянском, пострадавших нет;

, по данным губернатора региона Александра Богомаза, все они были сбиты над самим Брянском, пострадавших нет; в соседней с ней Орловской области был уничтожен один дрон, сообщало военное ведомство, однако губернатор Андрей Клычков заявил о двух уничтоженных БПЛА, информации о повреждениях и пострадавших нет;

был уничтожен один дрон, сообщало военное ведомство, однако губернатор Андрей Клычков заявил о двух уничтоженных БПЛА, информации о повреждениях и пострадавших нет; затем Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в Калужской области , это произошло около 2:00;

, это произошло около 2:00; через полчаса, как заявили в военном министерстве, еще один дрон был уничтожен в соседней Рязанской области. Там же сбили еще один беспилотник около 4:00. Как и первый, он был самолетного типа;

Там же сбили еще один беспилотник около 4:00. Как и первый, он был самолетного типа; ночью об отражении в бухте в Севастополе атаки беспилотников с моря силами противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) заявил губернатор Михаил Развожаев. Около 4:15 он сообщил, что работа в акватории закончена, не приведя других подробностей;

атаки беспилотников с моря силами противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) заявил губернатор Михаил Развожаев. Около 4:15 он сообщил, что работа в акватории закончена, не приведя других подробностей; около 3:30 дрон был перехвачен в Рузском районе Московской области, он потерпел крушение. Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя это событие, заявил, что ночью была предпринята «попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе». По его данным, в Подмосковье из-за дрона пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, как сообщало Минобороны, около полуночи 30 августа самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил в Черном море четыре катера с украинскими десантниками общей численностью до 50 человек.