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Минобороны заявило о второй группе ВСУ, атаковавшей Белгородскую область

Минобороны сообщило о второй участвовавшей в атаке на Белгородскую область группе ВСУ
Подразделения Российской армии и погранслужбы ФСБ сорвали попытку двух украинских диверсионных групп проникнуть в Новую Таволжанку на лодке, уничтожено более 10 бойцов, сообщает Минобороны

Минобороны заявило о второй группе ВСУ, атаковавшей Белгородскую область
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Около 13:00 мск 4 июня две группы военнослужащих ВСУ пытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине села Новая Таволжанка Белгородской области, подразделения Российской армии и пограничной службы ФСБ сорвали эту попытку, заявило Минобороны в ежедневной сводке. Ранее ведомство сообщало только об одной ДРГ.

Ударами авиации и артиллерийским огнем были убиты более 10 украинских бойцов, уничтожены две лодки и бронеавтомобиль, отмечает ведомство.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попытке прорыва украинской диверсионной группы и боях в Новой Таволжанке. Спустя два часа после этого Минобороны России рассказало об отражении атаки диверсантов. По данным ведомства, группа пыталась переправиться через реку в районе Новой Таволжанки, по диверсантам нанесли артиллерийский удар, после чего «противник рассеян и отошел».

Село Новая Таволжанка находится неподалеку от границы с Харьковской областью Украины, в 200 м к юго-западу от Шебекино и в 20 км к юго-востоку от Белгорода.

Атаки на Шебекинский округ, в том числе на Новую Таволжанку и Шебекино, в последнее время участились. Как говорил Гладков 4 июня, за сутки по селу выпустили 519 снарядов. В Новой Таволжанке и в Безлюдовке погибли две женщины, там было еще двое пострадавших.

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За утро 5 июня по Новой Таволжанке было выпущено более 70 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», в городе Шебекино зафиксировано свыше 15 прилетов из ствольной артиллерии, сообщал глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Гладков позже уточнил, что за прошедшие сутки в округе зафиксировано 611 попаданий, из них 185 — по Новой Таволжанке.

Власти приняли решение частично эвакуировать жителей Шебекино.

Минобороны заявило о второй группе ВСУ, атаковавшей Белгородскую область
Минобороны заявило о второй группе ВСУ, атаковавшей Белгородскую область

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны Украина Белгородская область
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