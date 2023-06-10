В Донецке прогремели взрывы

Два прилета, по предварительным данным, зафиксированы в районе реки Кальмиус, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК в течение дня сообщало, что ВСУ атакуют город десятками снарядов

Набережная реки Кальмиус в Донецке (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

В Донецке прогремело три взрыва, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. По предварительным данным, зафиксированы прилеты в районе реки Кальмиус, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. «Подробности уточняются», — написал он.

RT со ссылкой на своего корреспондента передает, что снаряд попал в реку, и опубликовал видео с места произошедшего. На ролике слышен громкий звук и видны расходящиеся по реке большие волны.

Представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в 16:41 сообщило о пуске по городу силами ВСУ двух ракет из РЗСО.

Об обстрелах представительство сообщает с самого утра, в общей сложности, по его данным, в течение дня ВСУ выпустили в сторону Донецка несколько десятков снарядов, в том числе более 20 из ракетных систем залпового огня.

Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных. Как сообщают местные власти, под удары попадают жилые районы города, это приводит к повреждению многоквартирных домов.

9 июня президента Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление уже началось, но Киев не добился успехов ни на одном из направлений. Об отражении атак ВСУ в рамках украинского контрнаступления сообщали Минобороны, а также власти Запорожской области.

О начавшемся контрнаступлении писали The Washington Post и ABC со ссылкой на источники, а СNN передавал, что Киев уже понес тяжелые потери. Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов настаивает, что наступление еще не началось.