В Донецке прогремели взрывы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
МЧС связало с ударом молнии пожар на резервуаре с нефтью в Башкирии Общество, 18:17
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 18:15
Трюдо пообещал передать Украине задержанный российский Ан-124 Политика, 18:12
В Калининграде машина взорвалась после ДТП Общество, 18:02
На ПМЭФе концерт «Зверей» поменяли на «Чиж & Co» после критики Общество, 17:53
Россиянка проиграла в финале юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде Спорт, 17:35
В Анапе у мужчины оторвало фалангу пальца при стрельбе в отеле Общество, 17:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 17:29
В Донецке прогремели взрывы Политика, 17:15
Херсонские власти оценили ущерб от последствий разрушения Каховской ГЭС Общество, 17:08
Минобороны показало уничтожение западной техники ВСУ на видео Политика, 17:06
Трюдо в Киеве объявил о выделении Украине помощи на $375 млн Политика, 17:03
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 16:36
Хинштейн сообщил об аресте замглавы центра Росгвардии за мошенничество Политика, 16:29
Военная операция на Украине ,  
0 

В Донецке прогремели взрывы

В Донецке прогремели взрывы
Два прилета, по предварительным данным, зафиксированы в районе реки Кальмиус, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК в течение дня сообщало, что ВСУ атакуют город десятками снарядов
Набережная реки Кальмиус в Донецке
Набережная реки Кальмиус в Донецке (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

В Донецке прогремело три взрыва, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. По предварительным данным, зафиксированы прилеты в районе реки Кальмиус, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. «Подробности уточняются», — написал он.

RT со ссылкой на своего корреспондента передает, что снаряд попал в реку, и опубликовал видео с места произошедшего. На ролике слышен громкий звук и видны расходящиеся по реке большие волны.

Представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в 16:41 сообщило о пуске по городу силами ВСУ двух ракет из РЗСО.

Об обстрелах представительство сообщает с самого утра, в общей сложности, по его данным, в течение дня ВСУ выпустили в сторону Донецка несколько десятков снарядов, в том числе более 20 из ракетных систем залпового огня.

Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных. Как сообщают местные власти, под удары попадают жилые районы города, это приводит к повреждению многоквартирных домов.

9 июня президента Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление уже началось, но Киев не добился успехов ни на одном из направлений. Об отражении атак ВСУ в рамках украинского контрнаступления сообщали Минобороны, а также власти Запорожской области.

Читайте на РБК Pro
Ликвидность на годы: в какие московские офисы выгодно инвестировать
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
Отпускайте, чтобы вернуть: как заслужить доверие клиента
Как «жабья» монета устроила переполох на крипторынке — Fortune

О начавшемся контрнаступлении писали The Washington Post и ABC со ссылкой на источники, а СNN передавал, что Киев уже понес тяжелые потери. Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов настаивает, что наступление еще не началось.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Донецк Военная операция на Украине обстрел взрывы
Материалы по теме
Рогов заявил об обстреле фермерского хозяйства в Запорожской области
Политика
Гладков рассказал о трех пострадавших после ночных обстрелов
Политика
Пушилин сообщил о четырех погибших и 16 пострадавших после обстрелов ДНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter