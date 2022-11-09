Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

Он погиб в ДТП. Кириллу Стремоусову было 45 лет

Кирилл Стремоусов (Фото: VGA_Kherson / Telegram)

Погиб замглавы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сотрудник обладминистрации сообщил агентству ТАСС, что Стремоусов погиб в ДТП.

Гибель Стремоусова подтвердила и заместитель руководителя администрации Херсонской области Екатерина Губарева. Соболезнования выразили глава Крыма Сергей Аксенов, а также глава Севастополя Михаил Развожаев.

Телеграм-канал wargonzo сообщил, что смертельное ДТП произошло под Геническом, куда переехала Херсонская обладминистрация. При этом глава Минздрава Херсонской области Вадим Ильмиев заявил, что официальные данные о том, что случилось со Стремоусовым, будут представлены позже.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что Стремоусов погиб в ДТП. «Кирилл был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области. Он работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал и на территории области, и в самом Херсоне. И где бы он не появлялся — он чисто и искренне говорил о том, что происходит», — заявил Сальдо.

Кириллу Стремоусову было 45 лет.

После занятия российскими войсками Херсона Стремоусов возглавил Комитет спасения за мир и порядок. После создания в регионе военно-гражданской администрации он стал заместителем главы региона Владимира Сальдо по делам семьи, молодежи, спорта и информационной политики.

Стремоусов вел личный телеграм-канал, в котором ежедневно рассказывал о ситуации в регионе и делал видеозаписи из различных населенных пунктов. Последнее сообщение он написал утром 9 ноября, заявив о том, что «ситуация в регионе находится под полным контролем российских военных». Позже он заявил агентству ТАСС, что находится в Херсоне и помогает с эвакуацией гражданского населения на левый берег Днепра.

Кирилл Стремоусов родился в 1976 году в Донецкой области. Учился в Тернопольском университете, в молодости занимался бизнесом. Позже он работал в рыбинспекции и, по его словам, боролся с коррупционными схемами в ведомстве.

В 2009 году Стремоусов занялся политикой и вступил в ряды Социалистической партии Украины. Параллельно он создал издания «ТаврияНьюс». В интервью он говорил о том, что был поклонником Че Гевары и по его примеру путешествовал на мотоцикле по Центральной Америке. До занятия Херсона российскими войсками Стремоусов несколько раз баллотировался в депутаты областного совета и на пост мэра города, но каждый раз получал на выборах менее 2% голосов.