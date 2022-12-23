В ЕС призвали создать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН

Глава Евросовета призвал разработать механизм приостановки членства в СБ ООН. По его словам, Россия «нарушает международное право» и не имеет права занимать место в Совбезе. МИД России утверждал, что сделать это невозможно

Шарль Мишель (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Совет Безопасности ООН необходимо реформировать, в частности, разработав механизм приостановки членства в нем, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью журналисту Алексею Венедиктову (внесен Минюстом в список иноагентов) для телеканала RTVI.

Мишель обвинил Россию в нарушении международного права, заметив, что раз это делает постоянный член Совбеза ООН, то «в международном праве есть изъян». «С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете Безопасности», — заявил он.

При этом глава Евросовета признал, что на данный момент это невозможно, поскольку это «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН». Он также отметил, что еще до начала конфликта на Украине «концепт безопасности ООН уже сильно барахлил и имел немало трудностей в функционировании при разрешении больших международных проблем». «Так что я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательной, например, чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка», — отметил Мишель.

Согласно ст. 23 устава ООН, Совет Безопасности состоит из 15 постоянных членов, среди которых представлена Россия как правопреемница СССР. Россия — одна из пяти стран, обладающих правом вето в Совбезе ООН. Лишить страну постоянного членства без внесения изменений в устав — невозможно.

После начала спецоперации на Украине исключить Россию из числа постоянных членов Совбеза ООН несколько раз просил украинский президент Владимир Зеленский. С такой же инициативой в середине декабря выступила группа американских конгрессменов: они внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту США Джо Байдену добиваться исключения России из Совбеза ООН.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что способа этого добиться у Запада нет. Российский постпред при ООН Василий Небензя пояснял, что лишить Россию членства в Совбезе организации нельзя по ее уставу.

Также Захарова ранее говорила, что создатель механизма, позволяющего исключить Россию из членов СБ ООН, должен быть удостоен Нобелевской премии. «Я считаю, что это Нобелевская премия, причем в области математики, если такой механизм будет разработан, 100% — чтобы лишить нас статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Открою тайну: нереализуем этот сценарий, если мы говорим о праве», — утверждала дипломат.

