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В ЕС призвали создать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН

Глава Евросовета Мишель: необходимо создать механизм приостановки членства России в СБ ООН
Глава Евросовета призвал разработать механизм приостановки членства в СБ ООН. По его словам, Россия «нарушает международное право» и не имеет права занимать место в Совбезе. МИД России утверждал, что сделать это невозможно
Шарль Мишель
Шарль Мишель (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Совет Безопасности ООН необходимо реформировать, в частности, разработав механизм приостановки членства в нем, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью журналисту Алексею Венедиктову (внесен Минюстом в список иноагентов) для телеканала RTVI.

Мишель обвинил Россию в нарушении международного права, заметив, что раз это делает постоянный член Совбеза ООН, то «в международном праве есть изъян». «С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете Безопасности», — заявил он.

При этом глава Евросовета признал, что на данный момент это невозможно, поскольку это «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН». Он также отметил, что еще до начала конфликта на Украине «концепт безопасности ООН уже сильно барахлил и имел немало трудностей в функционировании при разрешении больших международных проблем». «Так что я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательной, например, чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка», — отметил Мишель.

Согласно ст. 23 устава ООН, Совет Безопасности состоит из 15 постоянных членов, среди которых представлена Россия как правопреемница СССР. Россия — одна из пяти стран, обладающих правом вето в Совбезе ООН. Лишить страну постоянного членства без внесения изменений в устав — невозможно.

После начала спецоперации на Украине исключить Россию из числа постоянных членов Совбеза ООН несколько раз просил украинский президент Владимир Зеленский. С такой же инициативой в середине декабря выступила группа американских конгрессменов: они внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту США Джо Байдену добиваться исключения России из Совбеза ООН.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что способа этого добиться у Запада нет. Российский постпред при ООН Василий Небензя пояснял, что лишить Россию членства в Совбезе организации нельзя по ее уставу.

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Также Захарова ранее говорила, что создатель механизма, позволяющего исключить Россию из членов СБ ООН, должен быть удостоен Нобелевской премии. «Я считаю, что это Нобелевская премия, причем в области математики, если такой механизм будет разработан, 100% — чтобы лишить нас статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Открою тайну: нереализуем этот сценарий, если мы говорим о праве», — утверждала дипломат.
 

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