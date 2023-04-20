В Киев впервые с начала военной операции приехал генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев, передает корреспондент The Kyiv Independent. Столтенберг принял участие в церемонии в память о погибших украинских солдатах на Михайловской площади.

О поездке генсека Североатлантического альянса на Украину заранее не сообщалось. Он впервые посетил страну после начала российской военной операции.

В феврале в Киев приезжал президент США Джо Байден. Поездка была приурочена к годовщине начала спецоперации. Целью визита Белый дом назвал подтверждение «непоколебимой и неизменной приверженности демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины». Байден встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи.