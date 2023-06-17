Минобороны сообщило об ударе по «центру принятия решений ВСУ»

Минобороны не уточнило, какой центр был атакован и где он находится. Ведомство также сообщило о попытках украинских сил наступать на донецком, южно-донецком и запорожском направлениях

Пуск крылатых ракет морского базирования «Калибр» (Фото: ТАСС)

Вооруженные силы 16 июня нанесли групповой удар оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, сообщило Министерство обороны России в телеграм-канале.

«Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен», — говорится в сводке ведомства.

Что это за объект и где он был расположен, не уточняется.

Ведомство сообщило о попытках украинских сил наступать на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. По данным Минобороны, в районе Времевского выступа (на стыке ДНР и Запорожской области) были отбиты три атаки. Еще три атаки российские силы отразили на запорожском направлении, семь — на донецком.

Общие потери украинской армии на всех направлениях (помимо перечисленных есть еще краснолиманское, херсонское и купянское) составили около 700 военнослужащих, шесть танков. В районе Краматорска в ДНР был сбит вертолет Ми-24.

Ведомство также отчиталось об ударе по двум радиолокационным станциям обнаружения воздушных целей П-18 и радиолокатору обнаружения и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, близ Краматорска сбит украинский вертолет Ми-24.

По подсчетам Минобороны, с начала полномасштабных боев на Украине сбиты 238 украинских вертолета, 444 самолета, уничтожены более 10 тыс. танков и иных бронемашин, 426 зенитных комплексов, 4,6 тыс. беспилотников, 5,1 тыс. орудий полевой артиллерии и др.

Минобороны России прошлой весной заявляло, что будет наносить удары по «центрам принятия решений, в том числе в Киеве» в ответ на удары по территории России. О таких ударов министерство впоследствии отчитывалось, в частности, в мае и июне этого года.