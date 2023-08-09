branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 105,44 (-0,62) Инвестиции, 08 авг, 18:46 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 96,08 (-0,49) Инвестиции, 08 авг, 18:46
Роскачество обнаружило в курином фарше сальмонеллу и другие бактерии Общество, 13:09
Чем Россия привлекательна для иностранных туристов Новая экономика, 13:06
Шойгу заявил о 360-тысячной группировке у границ Союзного государства Политика, 13:05
На рынке «Садовод» в Москве выявили случаи кори Общество, 13:04
«Коммерсантъ» узнал детали проверки по делу о выселении детей из лагеря Общество, 13:04
Живым в помощь: как внедряются нейросети в российской медицине Национальные проекты, 12:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:59
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:58
СК завел дело после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде Общество, 12:57
Хейтеры бренда: какой урон наносят негативные отзывы и что с этим делать Pro, 12:56
Названы самые подорожавшие типы жилья на курортах Черного моря Недвижимость, 12:56
Шэрон Стоун пригласили в Брест после репоста тренировки хоккейного клуба Спорт, 12:48
Роли народной артистки СССР Веры Васильевой. Видео Общество, 12:45
ЦБ не будет ограничивать использование цифровых рублей Финансы, 12:44
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу заявил о 360-тысячной группировке у границ Союзного государства

У границ Союзного государства в Европе собрана группировка в 360 тыс. военнослужащих
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

В странах Восточной Европы в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии собрана военная группировка численностью 360 тыс. человек, заявил на Коллегии министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу.

«С учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около трехсот шестидесяти тысяч военнослужащих, восьми тысяч единиц бронетехники, шесть тысяч артиллерийских систем и минометов, шестисот пятидесяти самолетов и вертолетов. Численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек», — сказал он.

Заседание коллегии посвящено созданию Ленинградского и Московского военных округов, а также усилению группировок войск российской армии на западных границах.

Шойгу также отметил, что милитаризация Польш, «которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки», создает повышенные риски, поскольку Варшава объявила о намерении создать «самую мощную армию на континенте».

В феврале 2023 года Шойгу заявил, что России придется отодвигать угрозу от своих границ, исходя из поставленного Киеву западного оружия. 

«Это зависит от того, какое оружие будет выдано», — сказал Шойгу в ответ на вопрос, куда планируется отодвигать угрозу.

В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сказал, что зона безопасности на территории проведения военной операции будет отодвигаться по мере поставок Украине более дальнобойных вооружений. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — отметил глава государства. Он добавил, что западные страны увеличивают поставки вооружений Киеву, чтобы переломить ход спецоперации, используя украинцев как таран против России.

Читайте на РБК Pro
Страх упустить выгоду: почему рынок IPO начал оживать
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
У мошенников появился свой ИИ. Стоит ли его бояться
Теги
Персоны
НАТО в Европе Сергей Шойгу угрозы
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Шойгу представил к званию Героев танкистов с запорожского направления
Политика
Шойгу показали трофейную шведскую БМП в зоне спецоперации
Политика
Шойгу заявил о готовности повышать боеспособность Алжира
Политика