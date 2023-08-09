Шойгу заявил о 360-тысячной группировке у границ Союзного государства

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В странах Восточной Европы в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии собрана военная группировка численностью 360 тыс. человек, заявил на Коллегии министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу.

«С учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около трехсот шестидесяти тысяч военнослужащих, восьми тысяч единиц бронетехники, шесть тысяч артиллерийских систем и минометов, шестисот пятидесяти самолетов и вертолетов. Численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек», — сказал он.

Заседание коллегии посвящено созданию Ленинградского и Московского военных округов, а также усилению группировок войск российской армии на западных границах.

Шойгу также отметил, что милитаризация Польш, «которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки», создает повышенные риски, поскольку Варшава объявила о намерении создать «самую мощную армию на континенте».

В феврале 2023 года Шойгу заявил, что России придется отодвигать угрозу от своих границ, исходя из поставленного Киеву западного оружия.

«Это зависит от того, какое оружие будет выдано», — сказал Шойгу в ответ на вопрос, куда планируется отодвигать угрозу.



В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сказал, что зона безопасности на территории проведения военной операции будет отодвигаться по мере поставок Украине более дальнобойных вооружений. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — отметил глава государства. Он добавил, что западные страны увеличивают поставки вооружений Киеву, чтобы переломить ход спецоперации, используя украинцев как таран против России.