Кремль назвал продление зерновой сделки «жестом доброй воли» с условием
Дмитрий Песков: в обмен на продление зерновой сделки Россия ждет выполнения ее условий
Продление зерновой сделки является жестом доброй воли со стороны Москвы, Россия надеется на выполнение касающихся ее договоренностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МИД России сообщил 14 марта о продлении зерновой сделки, позволяющей вывозить сельхозпродукцию из портов Украины, на 60 дней.
Материал дополняется.