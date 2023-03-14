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Кремль назвал продление зерновой сделки «жестом доброй воли» с условием

Дмитрий Песков: в обмен на продление зерновой сделки Россия ждет выполнения ее условий
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Продление зерновой сделки является жестом доброй воли со стороны Москвы, Россия надеется на выполнение касающихся ее договоренностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

МИД России сообщил 14 марта о продлении зерновой сделки, позволяющей вывозить сельхозпродукцию из портов Украины, на 60 дней.

Материал дополняется.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
зерно сделка Дмитрий Песков Россия Украина спецоперация
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