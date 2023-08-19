Минобороны России заявило об уничтожении склада боеприпасов в Хмельницкой области

Минобороны заявило об ударе по складу боеприпасов в Хмельницкой области

Российские военные также заявили об отражении 12 атак ВСУ на пяти направлениях. Власти Хмельницкой области ранее сообщали о ночных взрывах и атаке беспилотников

Российские военные уничтожили в Хмельницкой области на западе Украины склад боеприпасов ВСУ, сообщает Минобороны России. Склад находился возле населенного пункта Голосков (села с таким названием есть в Летичевском и Каменец-Подольском районах области).

У города Орехов в Запорожской области (примерно в 50 км к юго-востоку от Запорожья) российские войска нанесли удар по командному пункту 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины, заявило ведомство.

Минобороны отчиталось, что за сутки отразило 12 атак украинских военных: на купянском, донецком, южно-донецком, запорожском и краснолиманском направлениях. По данным ведомства, было сбито 23 украинских беспилотника в Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.

В ночь на 19 августа в Хмельницкой области звучали взрывы. Как сообщали власти, регион атаковали дроны. Первый заместитель начальника областной администрации Сергей Тюрин заявил, что в нескольких селах Хмельницкого района повреждены 30 домов, в десятках зданий выбило окна. Две женщины получили ранения.

Атаке дронов также подверглась Житомирская область. По словам главы областной военной администрации Виталия Бунечко, повреждения получил объект инфраструктуры. О пострадавших не сообщалось.

Минобороны России заявляло, что атакует на Украине только военные цели и связанные с ними объекты энергетики и не наносит ударов по гражданским объектам.