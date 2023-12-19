В Донецке под удары ВСУ попали школа, больница и жилая многоэтажка

За день под обстрелом оказались шесть районов Донецка. В Киевском, по которому ударили ракетами из РСЗО, оказались повреждены жилые дома и школы. Около десятка человек получили ранения

Донецк (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Киевский район на севере Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате на Киевском проспекте произошло возгорание в жилом многоквартирном доме, сообщает в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В здании гимназии № 70 и многоквартирных домах по ул. Артема, Университетской и пр. Киевскому нарушено остекление, пострадали фасады», — добавил он. Под обстрелом оказалась также школа № 19.

На улице Маршака оказались повреждены автомобили, отметил Кулемзин. Все названные улицы и объекты находятся в том же районе.

По данным мэра, при обстреле Киевского района получили ранения четыре человека — три женщины и пожилой мужчина.

Также под обстрел попал Петровский район на юго-западе города. Там ранены три пенсионерки, женщина и молодая девушка. Получило повреждения здание больницы № 14.

Кроме того, были зафиксированы попадания в Ленинском и Буденновском районах на юге Донецка, сообщил Кулемзин. Там повреждены частные дома и территория Центра славянской культуры. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) также сообщили об обстрелах западных Куйбышевского и Кировского районов.

В СЦКК добавили, что Донецк обстреливали ракетами из реактивных систем залпового огня (как минимум 16 ракет — по Киевскому району) и снарядами калибра 155 мм, в том числе кассетными. В Кировском районе с беспилотника сбросили взрывоопасный предмет (ВОП).

Накануне, 18 декабря, Донецк также был под огнем со стороны украинских сил. По Куйбышевскому и Петровскому району ударили с помощью 155-миллиметровых боеприпасов, в Кировском районе дважды сбросили ВОП с дронов. В Петровском районе получил повреждения частный дом. О пострадавших не сообщалось.