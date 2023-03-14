Российский МИД сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что в рамках сделки Москва будет добиваться снятия санкций на поставки сельхозпродукции из России на международный рынок

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Действие соглашения по вывозу зерна из украинских портов, срок которого истекает 18 марта, продлено на 60 дней, заявил ТАСС замглавы МИД России Александр Грушко.

«Наш заместитель министра [иностранных дел России Сергей Вершинин], который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер», — сказал Грушко.

При этом он подчеркнул, что Москва будет усиленно добиваться выполнения второй части сделки, которая касается поставок на международный рынок российской сельхозпродукции. По словам Грушко, речь идет в том числе о страховке судов и решении вопросов, связанных с производством зерна в России. «Это поставки соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники и так далее», — сказал замглавы МИД.

Накануне Вершинин, который участвует в переговорах по этому вопросу, сообщил, что Москва не против продления зерновой сделки, но только на 60 дней. «Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», — сказал он.

Вершинин подчеркнул, что позиция России впредь будет зависеть от «прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта» — банковских транзакций, логистики, страхования, размораживания финансовой деятельности и возобновления экспорта по аммиакопроводу Тольятти — Одесса.

В Киеве на это заявили, что позиция России не соответствует соглашению с Турцией и ООН, которые выступили посредниками при заключении зерновой сделки. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков напомнил, что соглашение предусматривает продление как минимум на 120 дней. В конце февраля замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил о желании страны продлить действие зерновой сделки еще как минимум на год и добавить в нее дополнительный порт — Николаев.

В сообщении Минобороны Турции от 14 марта говорится, что Анкара высоко оценивает шаги сторон по продлению зерновой сделки, переговоры и координация продолжается.

Соглашение об экспорте продовольствия из трех украинских портов было заключено летом прошлого года, в ноябре его продлили на 120 дней, до 18 марта. Президент России Владимир Путин критиковал реализацию соглашения, заявляя, что большая часть украинского зерна направляется в ЕС, а не в беднейшие страны мира, а экспорт российского продовольствия и удобрений по-прежнему затруднен.

По данным ООН, к началу марта текущего года из украинских портов вывезли около 23 млн т зерна. 52,6% поступило в Европу и Центральную Азию, 24,8% — в Азиатско-Тихоокеанский регион, 14,3% — на Ближний Восток и в Северную Америку, а 2,6% — в государства, расположенные к югу от Сахары. В ЕС заявили, что, по данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), развивающиеся страны получают 55% экспортируемого из Украины продовольствия и 65% пшеницы. Также в Брюсселе настаивают, что страны ЕС не блокируют передачу российских удобрений нуждающимся странам.