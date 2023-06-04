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Военная операция на Украине ,  
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В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги
В Харьковской и подконтрольной Украине части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о взрывах в регионах
Фото: Sergey Kozlov / EPA / ТАСС
Фото: Sergey Kozlov / EPA / ТАСС

В Харьковской области Украины прогремели взрывы спустя 10 минут после объявления в регионе воздушной тревоги, сообщают «Суспильне» и «Страна.ua». Klymenko Time пишет о взрывах в Харькове.

Помимо Харьковской, воздушная тревога объявлена на подконтрольной Украине территории Запорожской области (включена в состав России в начале октября 2022 года). «Зерколо недели» сообщает о взрывах в подконтрольном Украине поселке Михайловка.

С прошлого октября Минобороны России регулярно отчитывается о «массированных ударах высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, утверждая при этом, что не атакует гражданские объекты. Украинские власти и СМИ регулярно сообщают о взрывах в разных регионах страны.

Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность отрицали.

Ранее днем 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о боях с диверсантами в Новой Таволжанке и захваченных ими военных. ДРГ зашла на территорию области с Харьковской области Украины. Через два часа после заявления губернатора Минобороны заявило, что атака «группы украинских террористов» отбита.

В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Харьковская область Харьков взрывы Военная операция на Украине
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