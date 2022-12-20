Офис Зеленского сообщил о его приезде на передовую в Артемовск

Офис Зеленского сообщил о его приезде на передовую в Артемовск

В офисе Зеленского сообщили, что президент посетил передовые позиции и наградил украинских военных. Он уже уехал из города

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приезжал с необъявленным визитом в Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщает «Суспiльне» со ссылкой на его пресс-секретаря Сергея Никифорова.

«Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Бахмуте, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал», — сказал он.

Город находится примерно в 60 км к северу от Донецка.

В октябре Зеленский говорил, что в районе Артемовска и Соледара, который расположен в 10 км от него, продолжаются «очень тяжелые бои». До этого глава государства сказал, что в окрестностях Артемовска украинские военные оказались в тяжелой ситуации. В начале декабря он назвал это направление одним из «самых горячих и болезненных» для украинских сил.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, сообщал, что украинские войска не могут удержать занятые ранее позиции в районе Артемовска и вынуждены отступать. Вместе с тем, по его словам, противник не оставляет попыток прощупывать оборону, однако линия обороны укрепляется «всеми доступными способами».

С начала декабря российское Минобороны и власти ДНР докладывают об успешном наступлении в районе Артемовска. По словам советника Пушилина Игоря Кимаковского, российские войска существенно продвинулись в сторону города, установив огневой контроль над всеми ведущими к нему дорогами.

По последним сообщениям, российские подразделения контролируют несколько жилых кварталов на восточной окраине Артемовска, несколько промышленных предприятий, а также ведут бои за поселок Опытное к югу от города. Помимо этого, столкновения идут в районе Клещеевки, которая находится к юго-западу от Артемовска.