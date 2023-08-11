Минобороны сообщило о продолжении наступления в районе Купянска

Фото: Александр Река / ТАСС

Российская армия продолжает наступление на купянском направлении в Харьковской области Украины, сообщило Минобороны в очередной сводке. О продвижении в этом районе военное ведомство сообщает уже несколько дней подряд.

«На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое», — говорится в сводке.

Ранее в пресс-центре группировки «Запад» сообщили, что на купянском направлении штурмовые группы 6-ой общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, пятью наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты

Кроме того, российские силы отбили пять контратак украинской армии, уточнили в пресс-центре.

Накануне глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российским войскам осталось преодолеть несколько километров до Купянска.



«Уже считаные километры. <...> Занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции. На их контратаках они получают отпор, наши военные занимают их позиции», — рассказал он. По словам главы ВГА, линия фронта для масштабного наступления на Харьков «в ближайшее время выровняется».

Украинские власти ранее предупредили об эвакуации населения из 37 населенных пунктов в этом районе.