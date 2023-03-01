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В Кремле не поверили, что ВСУ не наносят ударов по России

Песков: Москва не верит словам Подоляка о том, что ВСУ не наносят ударов по России
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Россия не верит, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносят удары по территории России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

1 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев ведет военные действия с целью «деоккупации своих территорий» и украинские войска не бьют по территории России. По его словам, в России «увеличивается количество внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры».

«Мы ему не верим», — сказал Песков.

С начала военной операции на Украине разные российские регионы периодически подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

28 февраля в Подмосковье вблизи деревни Губастово под Коломной упал беспилотник, целью которого мог быть объект гражданской инфраструктуры, сообщал губернатор Андрей Воробьев. Жертв и разрушений на земле не было.

В тот же день было закрыто воздушное пространство в районе петербургского аэропорта Пулково. «Фонтанка» писала, что в 160–200 км от Петербурга был замечен неопознанный летающий объект. По данным издания, такую информацию Минобороны по своим каналам сообщило в службу Пулково. В военном ведомстве позже объяснили, что дежурные силы Западной зоны ответственности ПВО проводили тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 8 февраля заявлял, что Киев должен атаковать объекты в России, которые наносят ущерб Украине.

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Дмитрий Песков Кремль ВСУ Михаил Подоляк Украина
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